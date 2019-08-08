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اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا



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أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء الخميس .


الطواقم الطبية نقلت المصاب الى مستشفى رمبام في المدينة ووصفت حالته بالخطيرة .

الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت رجل يبلغ من العمر 57 عاماً بشبهة ضلوعه بالحادث .
اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا




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