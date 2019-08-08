اصابة, رحل, تعرض, للطعن, في, حيفا,

الطواقم الطبية نقلت المصاب الى مستشفى رمبام في المدينة ووصفت حالته بالخطيرة .الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت رجل يبلغ من العمر 57 عاماً بشبهة ضلوعه بالحادث .

أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء الخميس .

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