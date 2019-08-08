اهالي, عرابة, يتبرعون, ب, 80, وجبة, دم, في, مركز, ريم, الطبي,

خلال 5 ساعات ومركز ريم الطبي يشهد اقبالا كبيرا على التبرع بالدم من اهالي عرابة غالبيتهم من الشباب من الرجال والنساء ايمانا منهم بان كل قطرة دم ستساعد بانقاذ انسان استجابة لنداء عبر مكبرات الصوت وعملت الطواقم الطبية بكثافة لتقديم خدماتها وفي نهاية اليوم تم التبرع ب 80 وجبة دم كل الاحترام لاهالي عرابة المتبرعين .