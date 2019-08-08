تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-08 22:07:47 عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا |  2019-08-08 23:04:24 إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عير الحدود المصرية |  2019-08-08 22:01:49 اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا |  2019-08-08 23:54:42 اهالي عرابة يتبرعون ب 80 وجبة دم في مركز ريم الطبي |  2019-08-08 21:47:11 المحامي زكي كمال لـ "الصنارة":قادة الأحزاب وزعماء الدول أصبحوا عبئاً على شعوبهم والاحزاب صارت وسيلة لتمجيدهم رؤسائهم وتأليههم |  2019-08-08 20:11:04 غيمة سوداء تحيط الانتخابات |  2019-08-08 17:30:35 ريال مدريد يحرم اليونايتد من صفقة قوية |  2019-08-08 17:30:34 فلسطين وروسيا تبحثان امكانية إنشاء منطقة صناعية جديدة |  2019-08-08 17:02:22 حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم |  2019-08-08 16:48:02 الطفل الاردني مرسل ضياء البلعوس بدأ يتعافى بعد عملية زرع الكبد، واستمرار حملة التبرعات لتغطية تكاليف العملية |  2019-08-08 15:50:02 عيساوي فريج في بحث " كاميرات التصوير في الانتخابات" : الليكود خالف القانون وعلينا ألا نكافأهم |  2019-08-08 15:16:57 نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار |  2019-08-08 15:08:53 الشرطة : جاهزون وسنعمل بشكل واسع النطاق لضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الأضحى ونوصي الجميع بالحذر |  2019-08-08 14:34:44 إيران تحذر من تداعيات انضمام إسرائيل لتحالف حماية الخليج |  2019-08-08 14:30:31 غدا - 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اهالي عرابة يتبرعون ب 80 وجبة دم في مركز ريم الطبي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



خلال 5 ساعات ومركز ريم الطبي يشهد اقبالا كبيرا على التبرع بالدم من اهالي عرابة غالبيتهم من الشباب من الرجال والنساء ايمانا منهم بان كل قطرة دم ستساعد بانقاذ انسان استجابة لنداء عبر مكبرات الصوت وعملت الطواقم الطبية بكثافة لتقديم خدماتها وفي نهاية اليوم تم التبرع ب 80 وجبة دم كل الاحترام لاهالي عرابة المتبرعين .





كلمات متعلقة

اهالي, عرابة, يتبرعون, ب, 80, وجبة, دم, في, مركز, ريم, الطبي,

تابعونــا

عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا عشية عيد الأضحى مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا 2019-08-08 | 22:07:47

قرر مجلس كفركنا المحلي تجميد أوامر الحجوزات البنكية المتعلقة بضريبة الأرنونا على...

إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عير الحدود المصرية إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عير الحدود المصرية 2019-08-08 | 23:04:24

حبطت قوات الأمن حرس الحدود عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود...

اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا اصابة رحل تعرض للطعن في حيفا 2019-08-08 | 22:01:49

أصيب رجل يبلغ من العمر 44 عاماً بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة حيفا مساء...

حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم 2019-08-08 | 17:02:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"شب حريق في منطقة اشواك...

الطفل الاردني مرسل ضياء البلعوس بدأ يتعافى بعد عملية زرع الكبد، واستمرار حملة التبرعات لتغطية تكاليف العملية الطفل الاردني مرسل ضياء البلعوس بدأ يتعافى بعد عملية زرع الكبد، واستمرار حملة التبرعات لتغطية تكاليف العملية 2019-08-08 | 16:48:02

بدأ الطفل الأردني مرسل ضياء مرسل البلعوس والذي يرقد في مستشفى شنايدر في بيتح تكفا...

عيساوي فريج في بحث " كاميرات التصوير في الانتخابات" : الليكود خالف القانون وعلينا ألا نكافأهم عيساوي فريج في بحث " كاميرات التصوير في الانتخابات" : الليكود خالف القانون وعلينا ألا نكافأهم 2019-08-08 | 15:50:02

عقدت اليوم الخميس في الكنيست جلسة خاصة حول ادخال كاميرات التصوير في صناديق...

نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار 2019-08-08 | 15:16:57

قال نقيب الأطباء الفلسطينيين د. شوقي صبحة إن خطواتنا التصعيدية بدأت صباح اليوم...

الشرطة : جاهزون وسنعمل بشكل واسع النطاق لضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الأضحى ونوصي الجميع بالحذر الشرطة : جاهزون وسنعمل بشكل واسع النطاق لضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الأضحى ونوصي الجميع بالحذر 2019-08-08 | 15:08:53

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: مع حلول عيد الأضحى...

غدا - 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش غدا - 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش 2019-08-08 | 14:30:31

يصادف يوم غدٍ الجمعة، الموافق التاسع من آب/ أغسطس، الذكرى الحادية عشرة لرحيل شاعر...

المستشار القضائي -استدعاء حنين زعبي و 35 قياديا في حزب التجمع لجلسة استماع - والحزب برد - تهم كاذبة المستشار القضائي -استدعاء حنين زعبي و 35 قياديا في حزب التجمع لجلسة استماع - والحزب برد - تهم كاذبة 2019-08-08 | 12:52:10

تدرس النيابة العامة احتمال تقديم النائبة السابقة حنين زعبي وحزب التجمع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علاء زيود ام الفحم اتهام طعن سلاح جندية جان شموئيل الخضيرة ماري الاطرش بيت ساحور سباحة اولمبيدة ريو البرازيل سباحة تنافس فلسطينية انقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى الجش احتفال احد الشعانين قداس مسيرة كشفية سعف النخيل الاطفال تمارا السويطي فصل موظفة عربية بئر ا السبع صورة الشهيد فادي علوان القدس فيسبوك فصل اتصالات بيليفونالشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية التحقيق حظر الشق نادية رزق حيفا فتاة اختفاء مفقوده الشرطة بحث تفتيش عنها الشرطة مصرع طفل رضيع عام دهس حادث انعاش اعلان وفاته النقب شرطة تحقيق الطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله مطاردة بوليسية شارع وادي عارة شاب دراجة نارية سير التحقيق أزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد شارع 44 اغلاق حريق هائل منطقة مفتوحة طائرات اطفاء اخماد مشارف القدس أوريا الناصرة السفارة الفرنسية مشروع طلاب تعليم سفير فرنسا قتلة عائلة دوابشة حرق محكمة جلسة اللد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com