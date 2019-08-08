تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-08 20:11:04 غيمة سوداء تحيط الانتخابات |  2019-08-08 17:30:35 ريال مدريد يحرم اليونايتد من صفقة قوية |  2019-08-08 17:30:34 فلسطين وروسيا تبحثان امكانية إنشاء منطقة صناعية جديدة |  2019-08-08 17:02:22 حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم |  2019-08-08 16:48:02 الطفل الاردني مرسل ضياء البلعوس بدأ يتعافى بعد عملية زرع الكبد، واستمرار حملة التبرعات لتغطية تكاليف العملية |  2019-08-08 15:50:02 عيساوي فريج في بحث " كاميرات التصوير في الانتخابات" : الليكود خالف القانون وعلينا ألا نكافأهم |  2019-08-08 15:16:57 نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار |  2019-08-08 15:08:53 الشرطة : جاهزون وسنعمل بشكل واسع النطاق لضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الأضحى ونوصي الجميع بالحذر |  2019-08-08 14:34:44 إيران تحذر من تداعيات انضمام إسرائيل لتحالف حماية الخليج |  2019-08-08 14:30:31 غدا - 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش |  2019-08-08 13:41:38 بعد موجة الحر القاتلة.. أعاصير مدمرة للعالم قريبا |  2019-08-08 12:52:10 المستشار القضائي -استدعاء حنين زعبي و 35 قياديا في حزب التجمع لجلسة استماع - والحزب برد - تهم كاذبة |  2019-08-08 12:18:12 سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي |  2019-08-08 12:15:08 ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين |  2019-08-08 11:43:25 توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حي إسلامي كامل في مالقة تحت الأنقاض -د.محمد كمال اسبانيا



  |     |   اضافة تعليق



بعد مرور ما يزيد على خمسمائة عام يرفع التاريخ عباءته الترابية عن حي إسلامي كامل أهال عليه الزمان غبار السنين والنسيان

حتى اكتشف - أخيرا ومنذ أسبوعين - مجلسُ مدينة مالقة خلال عمليات حفر مترو الأنفاق، وهناك كانت المفاجأة، حيث وجدوا بقايا حي إسلامي قد طواه الزمان وداسته أحداثه، وبسبب ذلك توقف العمل في انتظار تقرير الحكومة الأندلسية والذي يمكن أن يكون عبارة عن اندماجه في صوبة زجاجية لحمايته.

صوبة زجاجية أو صالة عرض، حتى يمكن رؤيتها، كما يمكن الوصول إليها من محطة مترو مالقة في شارع أندلوثيا.

ويقول علماء الآثار: في ظل تغيب الإدارتين؛ الثقافة والآثار ، وكذلك مجلس الأندلس يصعب اختيار حل محدد، قال مستشار العمران ، راؤول لوبيز، هناك حلان ممكنان للمحافظة على هذه البقايا التي تمثل حيًا كاملاً من مالقة القديمة، يتضمن مخطط الشوارع والمنازل والبنى التحتية للصرف الصحي وجميع أشكال الرسم الحضري لضاحية من العصور الوسطى تحت طريق الأندلس.

ومع أن مشروع مترو الأنفاق قد مرَّ عليه تسع سنوات من الأعمال إلا أنه يمكن تمديده أكثر للحفاظ على تلك الآثار. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن اقتراح كوب دمج جزء من المحطة مطروح على الطاولة ، ففي الحقيقة أن الفنيين في مجلس الطغمة هم الذين يملكون الكلمة الأخيرة. بهذا الصدد.

أشار راؤول لوبيز نفسه إلى أنهم سوف يتخذون قرارهم وفق تقرير الإدارة الأندلسية، وبعد أن وجد الفنيون الضاحية الإسلامية بجوار أعمال العداد في شارع الأندلس، قفز الأمر إلى معركة بين الأحزاب السياسية بعد أن طلب الناطق الرسمي لحكومة مالقة ، إدواردو زوريلا ، ظهور رئيس المنطقة ، راؤول لوبيز ، الذي أوضح أنهم ينتظرون صدور قرار الحكومة في الأندلس هذا الأسبوع. لنرى كيف يتم حماية هذه الأرض منطقة نازيرات الحضرية ، والتي يمكن أن تقدر بحوالي ألف سنة.

وقد تواصل الفنيون في وزارة البيئة مع مجلس الأندلس التنفيذي لتبادل المعلومات. وتقرير كل ما سوف يتم القيام به، والذي سوف يعتمد على هذا التقرير.
لكن كل شيء يشير ، وفقًا للوبيز ، إلى تضمين جزء من هذه البقايا في صوبة زجاجية أو معرض وذكر أن هذه الأعمال قد قامت منذ ألف سنة، وتُعدّ ثاني أقدم مدينة في الأندلس وإسبانيا ، وبالتالي ، يجب أن تستثمر بدقة بالغة حيث تُعد شهادة صادقة ودقيقة ، " وتتمثل قيمة الحي فيما يتضمنه من الشوارع والمنازل والصرف الصحي الإسلامي على الرغم من أنه لا يوجد فيها مبنى مهم كمسجد".
ولقد توقف العمل لعدة أيام، وذلك نتيجة طبيعية للصمت الذي خيم في الأيام الأخيرة على حركة العمل بسبب ذلك الحي العربي الموجود في طريق الأندلس.

وللأسف، لم يثمن اقتراح عضو مجلس التخطيط الحضري في مالقة ، راؤول لوبيز ، الذي أشار إلى احتمال أن يتم الحفاظ على رفات الجثث في مكان زجاجي، وسوف يتمّ ضمّه إلى محطة المترو : "لم نتلق تقرير الفنيين من وزارة الثقافة ، حتى نحصل عليه لن نقدر أي شيء ، وعندما يكون بحوزتنا ذلك التقرير، سوف نقرر بعده مباشرة ما ذهبت إليه وزارة الثقافة »،

وأضافت مصادر وزارة التنمية. في نفس السياق: أن وزارة الثقافة تشير إلى الرأي القائل بأنه بناءً على استنتاجات فنييها وعلماء الآثار في مترو مالقة ، والتي سوف تكون متاحة في الأيام المقبلة سوف نقرر ما يجب عمله، وقد انضمت الرئيسة الإقليمية للفرع ، باتريشيا ديل بوزو ، إلى الأطروحة التي كررها المندوب الإقليمي لإدارته ، كارمن كاسيرو ، الذي أصر على "لم يتم بعد تصنيف الآثار للحفاظ على ما هو ضروري منها وإلى أن يتم الانتهاء من هذا العمل ، لن يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصها.
وإن غدا لناظره لقريب


د. محمد كمال - فونخرولا - أسبابنا
باحث في الحضارة الأندلسية





كلمات متعلقة

حي, إسلامي, كامل, في, مالقة, تحت, الأنقاض, -د.محمد, كمال, اسبانيا,

تابعونــا

اهمال حتى الموت - الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات اهمال حتى الموت - الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات 2019-08-06 | 11:30:00

طفل يغرق في مسبح أو برميل ماء فيلقى حتفه، وطفل يُدهس بمركبة اهله الذين يستعجلون...

المحامي زكي كمال:القضية العليا في نظر ترامب ضمان إعادة انتخاب نتنياهو وليس قضية الشرق الأوسط والعالم العربي المحامي زكي كمال:القضية العليا في نظر ترامب ضمان إعادة انتخاب نتنياهو وليس قضية الشرق الأوسط والعالم العربي 2019-08-02 | 08:59:45

على ضوء اقتراح الرئيس ترامب عقد مؤتمر "كامب ديفيد 2" وجولة كوشنير الى الشرق الاوسط...

البروفيسور نعيم شحادة في لقاء خاص بـ»الصنارة»:البنكرياس الاصطناعي يضمن إبقاء السكر متوازناً طيلة ساعات اليوم البروفيسور نعيم شحادة في لقاء خاص بـ»الصنارة»:البنكرياس الاصطناعي يضمن إبقاء السكر متوازناً طيلة ساعات اليوم 2019-08-01 | 22:26:54

دشّنت شركة “ميدترونيك” التكنولوجية الطبية, لأوّل في العالم, جهازاً يؤدي وظيفة...

قائمة عربية مشتركة - حمادة فراعنة (عمان) قائمة عربية مشتركة - حمادة فراعنة (عمان) 2019-07-30 | 13:36:27

لا يعود الفضل في تشكيل القائمة المشتركة لخوض انتخابات البرلمان الإسرائيلي من قبل...

المحامي زكي كمال ل»الصنارة»:رغم تصاعد التوتر في الخليج ترامب يسعى الى اتفاق وسلام مع إيران المحامي زكي كمال ل»الصنارة»:رغم تصاعد التوتر في الخليج ترامب يسعى الى اتفاق وسلام مع إيران 2019-07-25 | 20:34:12

التوتر المتصاعد في الخليج هو لعبة شد حبل سياسية-اقتصادية – عسكرية بين الدول...

المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: الحكومة الأسرائيلية فشلت في إقامة كيان سياسي مستقل لقطاع غزة المحامي زكي كمال ل»الصنارة»: الحكومة الأسرائيلية فشلت في إقامة كيان سياسي مستقل لقطاع غزة 2019-07-18 | 19:58:49

*لا يمكن للقطاع ان يكون بصيغته الحالية كياناً مستقلاً سياسياً او اقتصادياً او...

المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:إسرائيل تعيش حالة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والحزبي المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:إسرائيل تعيش حالة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والحزبي 2019-07-11 | 21:22:54

68 يوما تبقت حتى السابع عشر من أيلول، موعد الانتخابات البرلمانية القادمة ولعل...

المحامي زكي كمال لـ "الصنارة": الحروب القادمة ستكون حروباً تكنولوجية ومعلوماتية وسايبرانية المحامي زكي كمال لـ "الصنارة": الحروب القادمة ستكون حروباً تكنولوجية ومعلوماتية وسايبرانية 2019-07-04 | 20:17:23

القوة والغلبة لم تعد للدول التي تملك ملايين الجنود وعشرات آلاف الدبابات...

المحامي زكي كمال ل-الصنارة:لقاء المنامة تقهقر من«مؤتمر دولي«الى «لقاء قمة» الى «لقاء واسع» الى « ورشة إقتصادية» المحامي زكي كمال ل-الصنارة:لقاء المنامة تقهقر من«مؤتمر دولي«الى «لقاء قمة» الى «لقاء واسع» الى « ورشة إقتصادية» 2019-06-27 | 20:00:50

وسط اهتمام اعلامي عالمي لم يصل حد التوقعات، يقابله تغطية إعلامية واسعة في دول...

المحامي زكي كمال لـ"الصنارة":محاولة شخصيات تصف نفسها بالقيادية فرضْ نفسها على الساحة السياسية هي ابتزاز للأحزاب القائمة المحامي زكي كمال لـ"الصنارة":محاولة شخصيات تصف نفسها بالقيادية فرضْ نفسها على الساحة السياسية هي ابتزاز للأحزاب القائمة 2019-06-20 | 20:18:59

محاولات السلطة الفلسطينية خلق أحزاب عربية مؤثرة باءت بالفشل القيادات الحزبية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع امرأة اصابة اخرين حادث طرق مروع سيارة البصة نهاريا بث مباشر :أستون فيلا و تشيلسياتهام يهودي طعن يهودي ظنا منه انه عربي كريات اتا سكين قومية احتراق محل اراجيل قرية مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى مسيرة عيد الفطر المبارك شفاعمرو مشاركة واسعة وزارة التربية التعليم مديرة معلمة عربيتان تحريض ضد الجنود الجيش الاسرائيلي انهيار مطاردة سقف مصنع ياجور شرطيين حيفا متوسطة لصوص اشتباه أنيس مشيعل أبو الجميل شفاعمرو وفاة شفاعمرو ظروف تراجيدية ثانوية دبورية تخريج احتفال تحتفل طلاب الفوج ال 41 ثواني عشر مدرسة اصابة طفل حرجة وعاء طشت ماء رهط مدينة منزل داخل سطح هبة بسام عبود شفاعمرو الطالبة وزير التعليم بينيت تخنيون مدرسة اكمال تعليمها احتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي اقتحام صفوف بساتين طرعان الممتلكات استياء عارم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com