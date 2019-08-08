حي, إسلامي, كامل, في, مالقة, تحت, الأنقاض, -د.محمد, كمال, اسبانيا,

بعد مرور ما يزيد على خمسمائة عام يرفع التاريخ عباءته الترابية عن حي إسلامي كامل أهال عليه الزمان غبار السنين والنسيان

حتى اكتشف - أخيرا ومنذ أسبوعين - مجلسُ مدينة مالقة خلال عمليات حفر مترو الأنفاق، وهناك كانت المفاجأة، حيث وجدوا بقايا حي إسلامي قد طواه الزمان وداسته أحداثه، وبسبب ذلك توقف العمل في انتظار تقرير الحكومة الأندلسية والذي يمكن أن يكون عبارة عن اندماجه في صوبة زجاجية لحمايته.

صوبة زجاجية أو صالة عرض، حتى يمكن رؤيتها، كما يمكن الوصول إليها من محطة مترو مالقة في شارع أندلوثيا.

ويقول علماء الآثار: في ظل تغيب الإدارتين؛ الثقافة والآثار ، وكذلك مجلس الأندلس يصعب اختيار حل محدد، قال مستشار العمران ، راؤول لوبيز، هناك حلان ممكنان للمحافظة على هذه البقايا التي تمثل حيًا كاملاً من مالقة القديمة، يتضمن مخطط الشوارع والمنازل والبنى التحتية للصرف الصحي وجميع أشكال الرسم الحضري لضاحية من العصور الوسطى تحت طريق الأندلس.

ومع أن مشروع مترو الأنفاق قد مرَّ عليه تسع سنوات من الأعمال إلا أنه يمكن تمديده أكثر للحفاظ على تلك الآثار. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن اقتراح كوب دمج جزء من المحطة مطروح على الطاولة ، ففي الحقيقة أن الفنيين في مجلس الطغمة هم الذين يملكون الكلمة الأخيرة. بهذا الصدد.



أشار راؤول لوبيز نفسه إلى أنهم سوف يتخذون قرارهم وفق تقرير الإدارة الأندلسية، وبعد أن وجد الفنيون الضاحية الإسلامية بجوار أعمال العداد في شارع الأندلس، قفز الأمر إلى معركة بين الأحزاب السياسية بعد أن طلب الناطق الرسمي لحكومة مالقة ، إدواردو زوريلا ، ظهور رئيس المنطقة ، راؤول لوبيز ، الذي أوضح أنهم ينتظرون صدور قرار الحكومة في الأندلس هذا الأسبوع. لنرى كيف يتم حماية هذه الأرض منطقة نازيرات الحضرية ، والتي يمكن أن تقدر بحوالي ألف سنة.

وقد تواصل الفنيون في وزارة البيئة مع مجلس الأندلس التنفيذي لتبادل المعلومات. وتقرير كل ما سوف يتم القيام به، والذي سوف يعتمد على هذا التقرير.

لكن كل شيء يشير ، وفقًا للوبيز ، إلى تضمين جزء من هذه البقايا في صوبة زجاجية أو معرض وذكر أن هذه الأعمال قد قامت منذ ألف سنة، وتُعدّ ثاني أقدم مدينة في الأندلس وإسبانيا ، وبالتالي ، يجب أن تستثمر بدقة بالغة حيث تُعد شهادة صادقة ودقيقة ، " وتتمثل قيمة الحي فيما يتضمنه من الشوارع والمنازل والصرف الصحي الإسلامي على الرغم من أنه لا يوجد فيها مبنى مهم كمسجد".

ولقد توقف العمل لعدة أيام، وذلك نتيجة طبيعية للصمت الذي خيم في الأيام الأخيرة على حركة العمل بسبب ذلك الحي العربي الموجود في طريق الأندلس.

وللأسف، لم يثمن اقتراح عضو مجلس التخطيط الحضري في مالقة ، راؤول لوبيز ، الذي أشار إلى احتمال أن يتم الحفاظ على رفات الجثث في مكان زجاجي، وسوف يتمّ ضمّه إلى محطة المترو : "لم نتلق تقرير الفنيين من وزارة الثقافة ، حتى نحصل عليه لن نقدر أي شيء ، وعندما يكون بحوزتنا ذلك التقرير، سوف نقرر بعده مباشرة ما ذهبت إليه وزارة الثقافة »،

وأضافت مصادر وزارة التنمية. في نفس السياق: أن وزارة الثقافة تشير إلى الرأي القائل بأنه بناءً على استنتاجات فنييها وعلماء الآثار في مترو مالقة ، والتي سوف تكون متاحة في الأيام المقبلة سوف نقرر ما يجب عمله، وقد انضمت الرئيسة الإقليمية للفرع ، باتريشيا ديل بوزو ، إلى الأطروحة التي كررها المندوب الإقليمي لإدارته ، كارمن كاسيرو ، الذي أصر على "لم يتم بعد تصنيف الآثار للحفاظ على ما هو ضروري منها وإلى أن يتم الانتهاء من هذا العمل ، لن يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصها.

وإن غدا لناظره لقريب



د. محمد كمال - فونخرولا - أسبابنا

باحث في الحضارة الأندلسية