غيمة, سوداء, تحيط, الانتخابات,

بينما تشهد الانتخابات تصعيداً بدأت غيمة سوداء تمطر بَرَداً على جميع الأحزاب خاصة تلك التي تأخذ جانب الإئتلاف الحكومي.

الغيمة السوداء التي بدأت تمطر متعلقة بمخالفات لأربعة وزراء ورئيس الحكومة.. مخالفات متعلقة بتهم غش.. تلقي رشوة.. ومخالفات من قبل وزير شخصيته متناقضة مع شخصية روبين هود الذي كان يأخذ ليعطي المساكين.* * *جنازات الأسلحةلم تعد حياة البشر شيئاً مقدساً بل أصبحت حلماً لحياة جميلة المنال والمطلب..رصاصة متعمدة أو طائشة تنتصر على الحياة وتخلف وراءها عائلات ثكلى.جنازات الأسلحة تتعاظم.. أسلحة تتواجد بين أيدي أشخاص حوّلوا حيازتهم لها الى قدرة على اصطياد من يريدون وكأنهم فرائس لهم..هؤلاء أوصلونا الى وضع أسوأ من حقبة زمنية مرت بها الجاهلية.. حقبة كانت ومرّت وولّت.. هذا الوضع جعل ارتكاب الجرائم من حقبتنا الزمنية أخطر من الجاهلية ألف مرة.لم يعد وسطنا يعرف أو يحلل مصدر هذه الأرضية الخصبة للعنف!! هل هي زيادة أموال أم عدم وجود رقابة على الأسلحة, أم هو التراجع في الأخلاق؟كفى للعنف! لا نريده أن يترعرع أكثر في وسطنا. لا نريد عنفاً أساسه فساد مجتمع حتى لا نرى ممارسات شيطانية وجهنمية أكثر مستقبلاً..* * *بدها شوية توضيح...* يُدْخِل محمد بن سلمان تعديلات ويتخذ قرارات بين الفينة والأخرى مثل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات, وإقامة الحفلات ودور السينما. مستشاروه يواصلون في إسداء النصائح لكي يبيّضون صفحته خاصة بعد مقتل الصحفي خاشقجي واحتجاز ناشطات.. آخر قراراته تخفيف الوصاية الذكورية على المرأة ومنحها مزيداً من السيطرة على حياتها هو بداية طريق طويل نحو إقرار حقوق وكرامة الإنسان.. وكأن كل إصلاح هبة منه للشعب وللنساء!! الإصلاح واجب عليه... النساء لسن سبايا.* العقل المدبر لهجمات 11 أيلول يعرض المساعدة في دعاوى التعويض ضد السعودية مقابل تخلي الحكومة الأمريكية عن إنزال عقوبة الإعدام عليه.. بعض المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية يميلون الى الموافقة على هذه الصفقة فهكذا يمكن للعقل المدبر الاستمرار بمخططاته بأمان في السجن.. وأمريكا تستمر بحلب نقود السعودية..ڤيدا مشعور