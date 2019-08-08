ريال, مدريد, يحرم, اليونايتد, من, صفقة, قوية,

توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، من أجل ضم لاعب وسط الأخير، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن يونايتد كان يرغب في ضم الدنماركي كريستيان إريكسن إلى صفوفه، إلا أن اللاعب يرغب في الانتقال لريال مدريد.ويتبقى في عقد إريكسن مع توتنهام عامًا واحدًا فقط، وبإمكانه الرحيل مجانًا الصيف المقبل، إذا لم يجدد تعاقده.ومن المفترض أن يُغلق باب الانتقالات في إنجلترا خلال بضع ساعات، لكنه بالنسبة لبيع اللاعبين، فبإمكان الأندية الإنجليزية بيع لاعبيها لأي نادٍ خارج إنجلترا، حتى غلق باب القيد في أوروبا.لكن عدم توفير بديل لإريكسن خلال الساعات القليلة المتبقية، سيمنع توتنهام من بيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.