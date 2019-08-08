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حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"شب حريق في منطقة اشواك تقع بين المنازل في مدينة كفر قاسم وطواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره بعد ان اصبحت النيران قريبه من المنازل .حتى الان لم يبلغ عن اصابات.
حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم




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