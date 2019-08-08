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منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر السجائر الالكترونية



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كشف تقرير منظمة الصحة العالمية الذي تم تقديمه في ” ريو دي جانيرو ” عن مخاطر السجائر الإليكترونية ناصحة من يرغب بالإقلاع عن التدخين بعدم استخدامها .



وأفاد التقرير أن هذه السجائر تعرض المستخدم لمواد سامة أقل من السجائر التقليدية لكنها تطرح مخاطر على الصحة .

 وتقوم السيجارة الإلكترونية على تنشق البخار الناجم عن تسخين سائل داخل السيجارة الإلكترونية على درجة حرارة مرتفعة .. وغالبية هذه السوائل تحتوي على مادة النيكوتين .


وشدد التقرير على ضرورة الإشراف على استهلاك هذه المنتجات وتعزيز سياسات الوقاية وحماية الأفراد من الدخان والمساعدة على الإقلاع عن التدخين .


وأشار التقرير على ضرورة خضوع هذه السجائر إلى ضوابط خاصة بعد تزايد انتشارها منذ طرحها في الأسواق منتصف العقد الماضي .. وإثارة قلق المشرعين والسلطات الصحية في العالم التي تخشى أن تدفع هذه السجائر الشباب إلى التدخين .


وحذرت المنظمة كذلك من ” التهديد الآني والفعلي ” من المعلومات المغلوطة التي توفرها صناعات التبغ بشأن السجائر الإلكترونية .


وتعد سان فرانسيسكو أول مدينة أميركية كبيرة تمنع على أراضيها بيع السجائر الإلكترونية .. وتنوي الصين التي تضم أكبر عدد من المدخنين في العالم تشديد قوانينها حيال هذا النوع من السجائر 




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