تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-08 17:30:35 ريال مدريد يحرم اليونايتد من صفقة قوية |  2019-08-08 17:30:34 فلسطين وروسيا تبحثان امكانية إنشاء منطقة صناعية جديدة |  2019-08-08 17:02:22 حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم |  2019-08-08 16:48:02 الطفل الاردني مرسل ضياء البلعوس بدأ يتعافى بعد عملية زرع الكبد، واستمرار حملة التبرعات لتغطية تكاليف العملية |  2019-08-08 15:50:02 عيساوي فريج في بحث " كاميرات التصوير في الانتخابات" : الليكود خالف القانون وعلينا ألا نكافأهم |  2019-08-08 15:16:57 نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار |  2019-08-08 15:08:53 الشرطة : جاهزون وسنعمل بشكل واسع النطاق لضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الأضحى ونوصي الجميع بالحذر |  2019-08-08 14:34:44 إيران تحذر من تداعيات انضمام إسرائيل لتحالف حماية الخليج |  2019-08-08 14:30:31 غدا - 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش |  2019-08-08 13:41:38 بعد موجة الحر القاتلة.. أعاصير مدمرة للعالم قريبا |  2019-08-08 12:52:10 المستشار القضائي -استدعاء حنين زعبي و 35 قياديا في حزب التجمع لجلسة استماع - والحزب برد - تهم كاذبة |  2019-08-08 12:18:12 سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي |  2019-08-08 12:15:08 ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين |  2019-08-08 11:43:25 توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي |  2019-08-08 11:27:41 استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎ |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة والريال يتنازعان على نيمار والقاضي قطري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ما زالت الأنباء تتضارب بشأن رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان، من أجل الانضمام إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني، الغريمين برشلونة وريال مدريد.



وأكدت شبكة "سكاي سبورت" العالمية، أن ريال مدريد تواصل أمس الأربعاء، مع إدارة النادي الباريسي لضم اللاعب البرازيلي، كما زادت التغريدة التي نشرها بهذا الصدد، الصحفي الموثوق خوسيه ألفاريز، والتي قال فيها: "الأسماء التي يتم النظر فيها لإدخالها ضمن صفقة التعاقد مع نيمار هي الحارس كيلور نافاس، ولوكا مودريتش"، زادت هذه التغريدة التكهنات بشأن إمكانية انتقال صاحب الـ27 عاما إلى الفريق الملكي هذا الصيف.



في المقابل، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها، أن إدارة نادي برشلونة، لم تيأس بعد من ضم نيمار، وأنها ستلجأ إلى حيلة جديدة من أجل إقناع إدارة النادي الباريسي بإتمام الصفقة.


وقالت الصحيفة، إن النادي الكتالوني يفكر في تقديم عرض جديد يتضمن استعارة اللاعب مع إلزامية الشراء، على أن ينتقل أحد لاعبيه إلى صفوف النادي الباريسي. ويعتبر الثنائي الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي، أبرز الأسماء المرشحة للدخول في هذه الصفقة.


هذا، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تصمم على الحصول على مبلغ لا يقل عن 180 مليون يورو للتخلي عن نيمار، وهو ما دفع "البارسا" والريال، إلى إدخال أحد لاعبيهم ضمن الصفقة من أجل تخفيض المبلغ المطلوب.


صحيح أن العرضين اللذين تقدما بهما الفريقان مغريان جدا لسان جيرمان، وصحيح أن نيمار أعلن مرارا وتكرار أنه يريد العودة إلى برشلونة، الذي قضى معه 4 مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، ولكن القرار الأخير في تحديد وجهة هداف منتخب "السامبا"، وهوية الفريق الذي سينتقل إليه في حال رحيله عن سان جيرمان، سيتخذه على الأرجح رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي.


ويرتبط الخليفي بعلاقة جيدة مع رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز، على عكس علاقته مع مسؤولي إدارة برشلونة التي يشوبها التوتر، وهي نقطة يراها عشاق الريال إيجابية ومهمة، قد تقوي حظوظ فريقهم في الظفر بخدمات نيمار، وهو (الريال) في أمس الحاجة إليها في هذا التوقيت.


والمفارقة أن سبب توتر وسوء علاقة إدارة باريس سان جيرمان مع نظيرتها في برشلونة، هو نيمار نفسه، وذلك على خلفية ما حدث عند انتقاله إلى الفريق الباريسي قادما من "البارسا" صيف عام 2017، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.




كلمات متعلقة

برشلونة, والريال, يتنازعان, على, نيمار, والقاضي, قطري,

تابعونــا

ريال مدريد يحرم اليونايتد من صفقة قوية ريال مدريد يحرم اليونايتد من صفقة قوية 2019-08-08 | 17:30:35

توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، من أجل ضم لاعب وسط الأخير، في فترة...

الشرطة تحقق في هجوم عنصري ضد صلاح الشرطة تحقق في هجوم عنصري ضد صلاح 2019-08-08 | 15:00:59

تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى حادثة عنصرية جديدة، من أحد جماهير...

سواريز: أشعر بالإرهاق.. وجريزمان فائق الذكاء سواريز: أشعر بالإرهاق.. وجريزمان فائق الذكاء 2019-08-08 | 13:00:06

أبدى الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، تفاؤله بشراكته مع الوافد الجديد...

بوادر صفقة جنونية بين ريال مدريد وسان جيرمان لضم نيمار بوادر صفقة جنونية بين ريال مدريد وسان جيرمان لضم نيمار 2019-08-08 | 11:26:18

أفادت تقارير صحفية رفيعة المستوى بأن نادي ريال مدريد الإسباني يجري محادثات مع...

عائق جديد يهدد انتقال ساني لبايرن ميونخ عائق جديد يهدد انتقال ساني لبايرن ميونخ 2019-08-07 | 23:21:19

أصبحت مسألة انتقال ليروي ساني جناح مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ، أكثر تعقيدًا،...

ريال مدريد يُقحم مودريتش في صفقة نيمار ريال مدريد يُقحم مودريتش في صفقة نيمار 2019-08-07 | 21:23:15

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تقدم ريال مدريد بعرض رسمي لباريس سان جيرمان، من أجل...

مانشستر يونايتد يُمهد طريق الريال لضم إريكسن مانشستر يونايتد يُمهد طريق الريال لضم إريكسن 2019-08-07 | 18:26:23

كشف تقرير صحفي بريطاني اليوم الأربعاء، آخر التطورات بشأن الرحيل المحتمل...

محمد صلاح يتبرع ب 3 مليون دولار بعد تفجير معهد الأورام محمد صلاح يتبرع ب 3 مليون دولار بعد تفجير معهد الأورام 2019-08-07 | 14:53:28

أكد رئيس جامعة القاهرة، تبرع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول...

ليفاندوفسكي يحدد احتياجات بايرن قبل غلق الانتقالات ليفاندوفسكي يحدد احتياجات بايرن قبل غلق الانتقالات 2019-08-07 | 14:00:31

قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني إن النادي بحاجة للتعاقد مع...

تغريدات مسيئة لميسي تورط لاعب برشلونة الجديد تغريدات مسيئة لميسي تورط لاعب برشلونة الجديد 2019-08-07 | 12:30:13

أوقع الإسباني جونيور فيربو ظهير برشلونة الجديد نفسه في موقف محرج مع النجم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نتانيا اصابة امرة اعتداء عليها في نتانيا على خلفية قومية اصابة شخص عامل حيفا انهيار جدار ورشة بناء خطيرة عامل سقط عليه جسم ثقيل مصرع ورشة بناء جاني هتكفا مركز البلاد مستشفى شرطة سائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 اتهام شاب الشمال قتل والدته لانه شك انها على علاقة برجل اخر رصاصة طائشة سيارة مواطن حي عراق الشباب ام الفحم الشرطة تحقققتل شخصان في الثلاثينيات من عمرهما واصب اربعة اخرون بجراح مختلفة في حادث سير وقع قرب بلدة راهط البدوية بالنقب .معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج فريق هامبورغ الالماني مؤنس دبور الناصرة لاعب سويسرا 4 مليون يورو مراد امين شبلي قتل والدته طعنا عرب قرية المحكمة عقوبة السجن 25 عاما جثة امرأة اطلاق نار علامات عنف بيت في قرية الرامة سميرة اسماعيل اطلاق نار16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com