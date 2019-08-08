تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-08 17:30:35 ريال مدريد يحرم اليونايتد من صفقة قوية |  2019-08-08 17:30:34 فلسطين وروسيا تبحثان امكانية إنشاء منطقة صناعية جديدة |  2019-08-08 17:02:22 حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم |  2019-08-08 16:48:02 الطفل الاردني مرسل ضياء البلعوس بدأ يتعافى بعد عملية زرع الكبد، واستمرار حملة التبرعات لتغطية تكاليف العملية |  2019-08-08 15:50:02 عيساوي فريج في بحث " كاميرات التصوير في الانتخابات" : الليكود خالف القانون وعلينا ألا نكافأهم |  2019-08-08 15:16:57 نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار |  2019-08-08 15:08:53 الشرطة : جاهزون وسنعمل بشكل واسع النطاق لضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الأضحى ونوصي الجميع بالحذر |  2019-08-08 14:34:44 إيران تحذر من تداعيات انضمام إسرائيل لتحالف حماية الخليج |  2019-08-08 14:30:31 غدا - 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش |  2019-08-08 13:41:38 بعد موجة الحر القاتلة.. أعاصير مدمرة للعالم قريبا |  2019-08-08 12:52:10 المستشار القضائي -استدعاء حنين زعبي و 35 قياديا في حزب التجمع لجلسة استماع - والحزب برد - تهم كاذبة |  2019-08-08 12:18:12 سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي |  2019-08-08 12:15:08 ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين |  2019-08-08 11:43:25 توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي |  2019-08-08 11:27:41 استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطفل الاردني مرسل ضياء البلعوس بدأ يتعافى بعد عملية زرع الكبد، واستمرار حملة التبرعات لتغطية تكاليف العملية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بدأ الطفل الأردني مرسل ضياء مرسل البلعوس والذي يرقد في مستشفى شنايدر في بيتح تكفا بالصحوة بعد إجراء عملية زرع كبد معقدة يوم الخميس الفائت استمرت نحو 14 ساعة.



وورد من إدارة المستشفى أن دلائل العملية ايجابية حتى الان وتبشر خيرا. وكانت العملية التي أجريت وتعتبر نادرة، قد تمت بفضل سماحة نفس الشاب حسام طريف من قرية المغار والذي وافق على التبرع بجزء من كبده لانقاذ حياة الطفل مرسل بعد أن أصابه تلف الكبد وأصبحت حياته في خطر شديد.


وكان فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية قد عمل على إحضار الطفل مرسل من الاردن لتلقي العلاج في البلاد قبل نحو أربعة أشهر وتبنى حملة تبرعات لجمع تكاليف العملية والتي تصل مبلغ مليون ومئة وخمسين ألف شيكل.


فضيلة الشيخ موفق طريق شكر باسم جميع أبناء المجتمع الشاب حسام طريف والذي جسد بعمله الإنساني أسمى القيم والأخلاق حين وافق على التبرع بدون تردد ، وكم يحمل هذا العمل من معانٍ عشية عيد الأضحى المبارك ، عيد التضحية والعطاء.


الشيخ طريف دعا أبناء المجتمع الى مواصلة التبرع لايفاء المبلغ المطلوب لتغطية نفقات العملية وإنقاذ حياة هذا الطّفل، وإعادة البسمة إلى حياته وحياة أهله وذويه بعونه تعالى


الشاب حسام طريف وجه نداء لأبناء المجتمع بالتبرع لانجاز المبلغ المطلوب وقال أنه يشكر الباري عز وجل الذي منحه القدرة على العطاء والتبرع بكبده لإنقاذ مرسل، حيث إن القدرة على العطاء والتبرع ، أي كان، نعمة ومنة من رب العالمين.


يذكر أن العملية جرت في آن واحد للشاب حسام وللطفل مرسل ، وتشمل العملية تحضيرات طبية شائكة ومعقدة ويقوم بها عشرات من الطواقم الطبية تشمل أطباء جراحين من كافة الاختصاصات وطواقم مساعده عديده.


يمكن التبرع عن طريق حساب بنك خاص فتح لتمويل العملية في بنك لئومي – فرع عكا:


رقم الحساب 5018362


بنك لئومي – رقم البنك 10


فرع عكا – رقم الفرع 960




كلمات متعلقة

الطفل, الاردني, مرسل, ضياء, البلعوس, بدأ, يتعافى, بعد, عملية, زرع, الكبد،, واستمرار, حملة, التبرعات, لتغطية, تكاليف, العملية,

تابعونــا

حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم حريق كبير في منطقة مفتوحه قرب المنازل في كفرقاسم 2019-08-08 | 17:02:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"شب حريق في منطقة اشواك...

عيساوي فريج في بحث " كاميرات التصوير في الانتخابات" : الليكود خالف القانون وعلينا ألا نكافأهم عيساوي فريج في بحث " كاميرات التصوير في الانتخابات" : الليكود خالف القانون وعلينا ألا نكافأهم 2019-08-08 | 15:50:02

عقدت اليوم الخميس في الكنيست جلسة خاصة حول ادخال كاميرات التصوير في صناديق...

نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار 2019-08-08 | 15:16:57

قال نقيب الأطباء الفلسطينيين د. شوقي صبحة إن خطواتنا التصعيدية بدأت صباح اليوم...

الشرطة : جاهزون وسنعمل بشكل واسع النطاق لضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الأضحى ونوصي الجميع بالحذر الشرطة : جاهزون وسنعمل بشكل واسع النطاق لضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الأضحى ونوصي الجميع بالحذر 2019-08-08 | 15:08:53

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: مع حلول عيد الأضحى...

غدا - 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش غدا - 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش 2019-08-08 | 14:30:31

يصادف يوم غدٍ الجمعة، الموافق التاسع من آب/ أغسطس، الذكرى الحادية عشرة لرحيل شاعر...

المستشار القضائي -استدعاء حنين زعبي و 35 قياديا في حزب التجمع لجلسة استماع - والحزب برد - تهم كاذبة المستشار القضائي -استدعاء حنين زعبي و 35 قياديا في حزب التجمع لجلسة استماع - والحزب برد - تهم كاذبة 2019-08-08 | 12:52:10

تدرس النيابة العامة احتمال تقديم النائبة السابقة حنين زعبي وحزب التجمع...

سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي 2019-08-08 | 12:18:12

أقامت سهى أبو بكر، ابنة قرية جت، معرضها النهائي للتخرّج من كليّة الفنون همدراشا...

ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين 2019-08-08 | 12:15:08

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط الوحدة...

توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي 2019-08-08 | 11:43:25

مثلت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) صباح اليوم (الخميس) أمام لجنة...

استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎ استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎ 2019-08-08 | 11:27:41

ترفض اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, وتُدين بكلّ شِدَّة,...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقسمصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية عام 2015 مواطنا بلدية سخنين اطلاق نار مبنى مجهولون مازن غنايم رئيس استنكار عارم اطلاق نار بيت شيمش الشرطة عربيان شابان سكاكين طعن عملية محاولة حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة احتراق سيارتين الفريديس الشرطة تحقق ملابسات الحادث اطفاء نار اخماد اصابة بالغة مصرع قتيل انفجار مركبة مدينة تل ابيب الشرطة اسعاف طوارئ اصابات اجرام جنائيالمدرسة التكنولوجية قرية ابو سنان تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها اهالي حضور يوم نظافة نتسيرت عيليت د. شكري عواوده تنظيف الاحياء العربية العالمي معليا حفل احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد قرية أهالي مهرجان الميلاد فسوطة اختتام احتفالات قرية مشاركة واسعة الكبير اهالي القريةام الفحم مسيرة الاجداد مشاركة واسعة كلاليت صندوق المرضى الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة علي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفاالطيبة اعتداء عنصري نساء عربيات نتانيا يهودي ضرب عصا مكنسة محجبات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com