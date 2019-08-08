الطفل, الاردني, مرسل, ضياء, البلعوس, بدأ, يتعافى, بعد, عملية, زرع, الكبد،, واستمرار, حملة, التبرعات, لتغطية, تكاليف, العملية,

بدأ الطفل الأردني مرسل ضياء مرسل البلعوس والذي يرقد في مستشفى شنايدر في بيتح تكفا بالصحوة بعد إجراء عملية زرع كبد معقدة يوم الخميس الفائت استمرت نحو 14 ساعة.

وورد من إدارة المستشفى أن دلائل العملية ايجابية حتى الان وتبشر خيرا. وكانت العملية التي أجريت وتعتبر نادرة، قد تمت بفضل سماحة نفس الشاب حسام طريف من قرية المغار والذي وافق على التبرع بجزء من كبده لانقاذ حياة الطفل مرسل بعد أن أصابه تلف الكبد وأصبحت حياته في خطر شديد.وكان فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية قد عمل على إحضار الطفل مرسل من الاردن لتلقي العلاج في البلاد قبل نحو أربعة أشهر وتبنى حملة تبرعات لجمع تكاليف العملية والتي تصل مبلغ مليون ومئة وخمسين ألف شيكل.فضيلة الشيخ موفق طريق شكر باسم جميع أبناء المجتمع الشاب حسام طريف والذي جسد بعمله الإنساني أسمى القيم والأخلاق حين وافق على التبرع بدون تردد ، وكم يحمل هذا العمل من معانٍ عشية عيد الأضحى المبارك ، عيد التضحية والعطاء.الشيخ طريف دعا أبناء المجتمع الى مواصلة التبرع لايفاء المبلغ المطلوب لتغطية نفقات العملية وإنقاذ حياة هذا الطّفل، وإعادة البسمة إلى حياته وحياة أهله وذويه بعونه تعالىالشاب حسام طريف وجه نداء لأبناء المجتمع بالتبرع لانجاز المبلغ المطلوب وقال أنه يشكر الباري عز وجل الذي منحه القدرة على العطاء والتبرع بكبده لإنقاذ مرسل، حيث إن القدرة على العطاء والتبرع ، أي كان، نعمة ومنة من رب العالمين.يذكر أن العملية جرت في آن واحد للشاب حسام وللطفل مرسل ، وتشمل العملية تحضيرات طبية شائكة ومعقدة ويقوم بها عشرات من الطواقم الطبية تشمل أطباء جراحين من كافة الاختصاصات وطواقم مساعده عديده.يمكن التبرع عن طريق حساب بنك خاص فتح لتمويل العملية في بنك لئومي – فرع عكا:رقم الحساب 5018362بنك لئومي – رقم البنك 10فرع عكا – رقم الفرع 960