عقدت اليوم الخميس في الكنيست جلسة خاصة حول ادخال كاميرات التصوير في صناديق الإقتراع في البلدات العربية، والقى النائب عيساوي فريج كلمة أكد فيها على حق المواطن العربي في الإدلاء بصوته دون أية عملية ترهيب او تخويف.

وقال النائب عيساوي فريج ان الليكود خالف القانون في الانتخابات الاخيرة بإدخاله كاميرات التصوير داخل عدد من الصناديق في عدة بلدات عربية وان رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنان ملتسر اصدر قراره في حينه بإخراج جميع الكاميرات بشكل فوري، وعليه فإن البحث اليوم حول نصب الكاميرات من جديد لهو جائزة لمخالفي القانون وعلينا منع ذلك.وتابع النائب فريج:" ممثلو الليكود تحدثوا في الجلسة عن" حق التصوير"، ولكن حق المواطن بالدفاع عن نفسه ممن يحاولون ترهيبه هو حق اساس، هدف الليكود الحقيقي هو تحدي المجتمع العربي واستفزازه وهذا ما نرفضه بشدة".