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نقابة الاطباء الفلسطينيين : لا دوام إلا بالاعتذار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال نقيب الأطباء الفلسطينيين د. شوقي صبحة إن خطواتنا التصعيدية بدأت صباح اليوم الساعة العاشرة بالاستنكاف عن العمل في المشافي الحكومية، "احتجاجا على توقيف طبيب من قبل النيابة العامة في قلقيلية والتشهير به" .



وأضاف في مؤتمر صحافي برام الله " غدا سنستنكف عن المهنة بشكل كامل الا اذا قدمت النيابة العامة اعتذراها عن البيان الصادر عنها، وتعيد كرامة الطبيب بعد التشهير به، والاعتذار عن خللها في تطبيق القانون .



وقال ان نقابة الاطباء لن تعود الى الخلف خطوة ألا إذا جرى الامتثال لمطالبنا "القانونية"


كانت محكمة العدل العليا قررت امس وقف إضراب نقابة الاطباء في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، بعد ان تقدمت النيابة العامة بطعن للعليا في القرارات الصادرة عن نقابة الاطباء، بإعلان الاضراب الشامل واخلاء المشافي والمراكز الصحية الحكومية من الاطباء.


وطالبت النيابة العامة بوقف الاضراب مؤقتا لحين البت في الدعوى.




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