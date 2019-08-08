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الشرطة : جاهزون وسنعمل بشكل واسع النطاق لضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الأضحى ونوصي الجميع بالحذر



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:  مع حلول عيد الأضحى المبارك تتقدم  شرطة إسرائيل من كافة المسلمين والدروز باسمى التهاني متمنية للجميع عيداً سعيدًا اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات والمحبة والتسامح والأمان والطمانينة بعيدا عن العنف والجريمة.*



شرطة إسرائيل سوف تعمل بشكل مركز خلال الآونة القريبة بهدف ضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الاضحى المبارك حيث ستقوم الشرطة بنشر قواتها بما فيها افراد قسم المرور والوحدات البحرية ووحدات الإنقاذ في كافة ارجاء الدولة بشكل عام وفي المدن والبلدات العربية وأماكن التنزه لتقدم الخدمات لجمهور المحتفلين والمتنزهين بهدف ضمان امنهم وسلامتهم.


هذا وسيعمل افراد شرطة قسم المرور على توجيه حركة المرور وتقديم الخدمات للمسافرين ومساعدتهم الى جانب تطبيق القانون خصوصا بكل ما يتعلق بالمخالفات مثل القيادة المتهورة او بسرعة فائقة او تحت تاثير الكحول او استخدام الهاتف النقال.

 هذا وستعمل وحدات الإنقاذ والوحدات البحرية في حالات الطوارئ لإنقاذ المواطنين وضمان امنهم وسلامتهم.



 *خلال الفترة الأخيرة عملت الشرطة بشكل مركز في البلدات العربية بهدف الحد من ظواهر العنف واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات والألعاب الخطرة مثل المسدسات والبنادق التي تطلق الكريات البلاستيكية لتضبط المئات من المفرقعات والألعاب النارية وتحيل عدد من المشتبهين الى التحقيق*.


*اليكم قسم من الأنشطة التي قامت بها الشرطة*:


🔹في يوم 7.8.19 في بلدة بقعاثا ومسعدة أحيل  3 مشتبهين الى التحقيق بين ال30-50 عام بعد ضبط المئات من المفرقعات والألعاب النارية والالعاب الخطرة بحوزتهم.


🔹 يوم 7.8.19 في بلدة يركا أحيل مشتبهين قاصرين الى التحقيق ( 17 عام) بعد ضبط العشرات من المفرقعات و4 مسدسات تطلق كريات بلاستيكية.


🔹 يوم 7.8.19 في بلدة الرامة إحيل مشتبه باطلاق مفرقعات نارية في باحة مدرسة وضبط بحوزته 70 مفرقعات والاعب نارية.


🔹 يوم 6.8.19 في مدينة شفاعمرو أحيل مشتبه (22 عام) الى التحقيق بعد ضبط 25 مفرقعة. 


🔹 يوم 5.8.19 في بيت جن إحيل مشتبه 30 عام الى التحقيق 4 قواعد العاب نارية ما يقارب 100 مفرقعة.


*فيما يلي توصيات الشرطة لجمهور المحتفلين لضمان امنهم وسلامتهم*:


🔹 نظرا لخطورة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات والمسدسات والبنادق التي تطلق الكريات البلاستيكية التي قد تسبب في بعض الحالات لاصابات بالغة مثل قطع الأطراف  او فقدان البصر ستواصل الشرطة عملها خلال فترة العيد بشكل مركز لتطبيق القانون وجمع هذه الألعاب الخطرة واحالة خارقي القانون بما فيهم أصحاب المحال التجارية او الذين يعملون على نشره هذه الألعاب الخطرة الى العدالة ( بما في ذلك إجراءات قانونية او فرض غرامات مالية او اصدار أوامر اغلاق إدارية للمحال التجارية التي يشتبه بصاحبها كخارق قانون).


🔹 القيادة بسرعة فائقة او بصورة متهورة او تحت تاثير الكحول محضورة وتجر عقوبات صارمة.


🔹 استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة يجر عقوبات صارمة بما فيه تسجيل 8 نقاط.

 🔹 فيما تعطلت سيارتكم حاولوا ان تركونها في مكان امن لكن ان ركنتموها على هوامش الطريق ابتعدوا بأسرع وقت ممكن عن هوامش الطريق خلف الجدار الواقي واتصلوا بنا على الرقم 100.


🔹القيادة تحت الإرهاق خطرة جدا يمكنكم الاستراحة والانتعاش فقط في الأماكن المعدة لذلك والامنة.


🔹 في بحيرة طبريا والبحار والينابيع ممنوع دخول المياة تحت تاثير الكحول  او الفراش المطاطاية او دخول المياة التي لا تقدم خدمات انقاذ ممنوع.


🔹اذا قررتم الإبحار في زورق او دراجة مائية عليكم ابلاغ شخص بالغ والتزود بهاتف نقال لحدوث أي طارئ لاستدعاء الشرطة.


🔹 لكل استفسار يمكنك الاتصال على *المركز الوطني للمعلومات في الشرطة على الرقم 110.* 


🔹 في حدوث أي طارئ يمكنكم الاتصال  على مركز الطوارئ للشرطة على الرقم 100.




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