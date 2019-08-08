بعد, انفصاله, عن, جيجي, حديد, ”, زين, مالك, ”, يبيع, منزله,

كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن بيع المغني الإنجليزي ” زين مالك ” لمنزله في ” سوهو ” المطل على مناظر نيويورك الرائعة بعد عام من شرائه مقابل 10 مليون دولار .

وتأتي هذه الخطوة بعدما فقد زين مالك الأمل في إمكانية استعادة علاقته بعارضة الأزياء العالمية ” جيجي حديد ” و بعد تداول أخبار ارتباط محبوبته بعارض الأزياء العالمي ” تايلر كاميرون ” .. إذ إنه وبعد حوالي 7 أشهر من الانفصال بينهما قرر زين بيع منزله الفخم في نيويورك .وكان زين قد اشترى هذا المنزل في مارس 2018 الذي صادف انفصاله عن جيجي للمرة الأولى حيث اشتراه حينها من أجل قضائهما الوقت سويا .ويتميز المنزل بمساحته الشاسعة التي تبلغ 3600 قدم مربعة ويحتوي على 4 غرف نوم و4 حمامات ويتسم بسقف عال بطول 3 أمتار بالإضافة إلى شرفة كبيرة تطل على مناظر نيويورك المميزة .