الشرطة, تحقق, في, هجوم, عنصري, ضد, صلاح,

تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى حادثة عنصرية جديدة، من أحد جماهير إيفرتون.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الشرطة في مقاطعة "ميرسيسايد"، بدأت بالفعل التحقيق في الواقعة، وأعلنت أن الرسالة تضمنت صورة تسخر من اللاعب، وبدأ يتناقلها العديد من مستخدمي "تويتر".وأصدرت شرطة ميرسيسايد بيانًا جاء فيه: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت فيما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، تضمنت صورة ساخرة للاعب، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر".وأضاف البيان "لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال، ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون".من جهته، أصدر إيفرتون بيانًا حول الواقعة، قال فيه"يدين نادي إيفرتون بكل قوة أي نوع من أنواع العنصرية".وأضاف "شاركنا التغريدات مع السلطات المختصة، ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا المشجع معروف للنادي بأي شكل من الأشكال".