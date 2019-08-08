إيران, تحذر, من, تداعيات, انضمام, إسرائيل, لتحالف, حماية, الخليج,

حذرت إيران الخميس من تداعيات إعلان إسرائيل مشاركتها في التحالف الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الخليج العربي وتأمين خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، إن "مشاركة إسرائيل في تحالف بحري دعت الولايات المتحدة لتشكيله في مياه الخليج تعد إجراء استفزازيا كبيرا، ويحمل تداعيات كارثية".وجدد الوزير الإيراني موقف بلاده الرافض للتحالف، وقال إن "التحالف البحري الأمريكي تحت ذريعة حماية الملاحة البحرية سيضاعف من زعزعة الأمن في المنطقة".وذكرت وكالة فارس للأنباء إن تصريحات حاتمي جاءت "خلال اتصالات هاتفية أجراها مع نظرائه من قطر والكويت وعمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك".