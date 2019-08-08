إيران, تحذر, من, تداعيات, انضمام, إسرائيل, لتحالف, حماية, الخليج,

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حذرت منظمة "ORG.350" البيئية الدولية من أن العالم سيشهد أعاصير مدمرة، وذلك بعد أسوأ...
قالت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا انها انجزت سلسلة لقاءات واتصالات مكثفة...
قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم الأربعاء، ملف ترشحه كمرشح...
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن قرارها فتح تحقيق جنائي للاشتباه...
اكتشف العلماء بقايا ببغاء ضخم، عاش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام، حيث يبلغ طوله نحو...
كشف تقرير دولي نشره معهد الموارد العالمية ” دبليو آر أي ” عن الدول المهددة...
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام اللبنانية صور للأمين لعام...
أكدت عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة التي شاركت في افتتاح بطولة كأس غربي آسيا...
ارتفعت أعداد القادمين للسعودية لأداء مناسك الحج للموسم الحالي، إلى أكثر من مليون...
ذكرت وسائل إعلام كندية أن فتاة مسلمة عمرها 12 عاما تدعى فاطمة عبد الرحمن، أجبرت على...