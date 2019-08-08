تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-08 15:08:53 الشرطة : جاهزون وسنعمل بشكل واسع النطاق لضمان امن وسلامة المحتفلين بعيد الأضحى ونوصي الجميع بالحذر |  2019-08-08 14:34:44 إيران تحذر من تداعيات انضمام إسرائيل لتحالف حماية الخليج |  2019-08-08 14:30:31 غدا - 11 عاما على رحيل الشاعر محمود درويش |  2019-08-08 13:41:38 بعد موجة الحر القاتلة.. أعاصير مدمرة للعالم قريبا |  2019-08-08 12:52:10 المستشار القضائي -استدعاء حنين زعبي و 35 قياديا في حزب التجمع لجلسة استماع - والحزب برد - تهم كاذبة |  2019-08-08 12:18:12 سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي |  2019-08-08 12:15:08 ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين |  2019-08-08 11:43:25 توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي |  2019-08-08 11:27:41 استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎ |  2019-08-08 11:10:43 سائقة تفقد السيطرة وتقتحم بيت مسنين في رعنانا |  2019-08-08 11:10:02 د. معاذ فراج من الرامة مديرا لقسم الجراحة العامة في بوريا |  2019-08-08 13:04:34 محلات الملابس تشهد اقبالا والشوارع تشهد اختناقات مرورية , هذه هي اجواء عيد الاضحى في مدينة ام الفحم‎ |  2019-08-08 10:46:33 كفركنا: الاب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم الكاثوليك يتبرع لاخوته المسلمين بخروف عيد الاضحى‎ |  2019-08-08 10:44:03 عملاقة التصميم MINISO تفتتح حانوتاً جديداً في BIG FASHION الناصرة |  2019-08-08 10:16:38 المطران حنا : ما يحدث في القدس من استهداف للمقدسات والاوقاف يندرج في اطار صفقة القرن المشؤومة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حذاء كاد أن يتسبب في بتر ساق عارضة أزياء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت عارضة الأزياء “جيما داوني”، البالغة من العمر 23 عامًا، أن زوج من الأحذية تسبب في إلحاق ضرر شنيع بكاحلها الأمر الذي قد يصل إلى بتر ساقها إذا تأخرت في علاجه، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



ولم يمض وقت طويل بعد، وتشكلت نقطة صغيرة من الدم مع لون غريب على كعبها، الأمر الذي تطور بسرعة حتى تحول إلى تورم حول كاحلها.

 وذهبت داوني إلى المستشفى حيث نفى الأطباء الأعراض التي تعاني منها على أنها ليست خطيرة على الإطلاق، فين حين أنها استيقظت صباح اليوم التالي وهي تتقيأ ومعدل ضربات القلب مرتفع وتحول لون الجلد إلى أزرق.


وقضت داوني يومين في المستشفي للعلاج، وحذر الأطباء إذا تركت ساقها لفترة أطول دون علاج، فقد يجبرون على بترها، وأن الأمر سيستمر 3 أشهر للتعافي.



والجدير بالذكر أن داوني اشترت هذا الحذاء من متجر لبيع الملابس المستعملة العام الماضي ولم تكن ترتديه سوى عدد قليل من المرات، مضيفة أنها تنصح النساء باستعمال لزق أو أي شيء يمكن أن يمنع الإصابة لأنه قد يبدو شيئًا بسيطًا ولكنه ألحق الكثير من الأذى.




كلمات متعلقة

حذاء, كاد, أن, يتسبب, في, بتر, ساق, عارضة, أزياء,

تابعونــا

توقعات بعودة هذه الميزة إلى "آيفون" توقعات بعودة هذه الميزة إلى "آيفون" 2019-08-08 | 11:15:54

تنبأ أحد محللي شركة "آبل" بأن ميزة "التعرف على بصمة الإصبع" (TouchID) يمكن أن تعود إلى...

الكشف رسميا عن جالاكسي نوت-10 بخصائص تتحدى هواوي الكشف رسميا عن جالاكسي نوت-10 بخصائص تتحدى هواوي 2019-08-08 | 09:09:21

كشفت شركة سامسونج اللثام رسميا عن نسخة جديدة من هاتفها الذكي جالاكسي نوت تعمل...

سامسونج تكشف عن نسختين جديدتين من Galaxy Note 10 سامسونج تكشف عن نسختين جديدتين من Galaxy Note 10 2019-08-08 | 00:01:25

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات إطلاق نسختين جديدتين...

لهذا السبب لا تستخدم هاتفك 5 ساعات في اليوم لهذا السبب لا تستخدم هاتفك 5 ساعات في اليوم 2019-08-07 | 15:17:39

قالت نتائج دراسة جديدة إن استعمال الهاتف الذكي لمدة 5 ساعات يومياً يعني إدمان...

طفل يقترب من ناقة ويحاول استفزازها.. وهذه ردة فعلها ! طفل يقترب من ناقة ويحاول استفزازها.. وهذه ردة فعلها ! 2019-08-07 | 15:14:08

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة اقتراب طفل...

انتحار تاجر مخدرات برازيلي بعد فشله في الهرب من السجن انتحار تاجر مخدرات برازيلي بعد فشله في الهرب من السجن 2019-08-07 | 10:55:49

عثرت السلطات البرازيلية يوم الثلاثاء على جثة سجين انتحر داخل زنزانته بعدما فشلت...

أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن 2019-08-06 | 16:00:02

أعلن موقع ” أندرويد أوثورتي ” التقني المتخصص عن تسجيل شركة ” شاومي ” الصينية...

سائق شاحنة متهور يلقى عقابه عند معبر حدودي! (فيديو) سائق شاحنة متهور يلقى عقابه عند معبر حدودي! (فيديو) 2019-08-06 | 15:00:28

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في معبر حدودي للسيارات، حيث حاول سائق...

هل تواجه صعوبة في حذف الصور من آيفون؟؟ هل تواجه صعوبة في حذف الصور من آيفون؟؟ 2019-08-06 | 13:30:11

لا يواجه مستخدم هاتف "آيفون" صعوبة كبيرة في العادة حين يرغب في حذف الصور من جهازه،...

بيع ذكر ماعز بمبلغ خيالي في فلسطين! بيع ذكر ماعز بمبلغ خيالي في فلسطين! 2019-08-06 | 12:00:44

تعد الماعز الشامية واحدة من أندر وأفضل سلالات الماعز وذلك لما تمتاز به من شكل وحجم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفركنا طلاب مظاهرة ثانوية الاقصى القدسسخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء طالب يطعن اخرا ام الفحم ألة حادة شجار جدال تطور بينهما توقيف المشتبه الشرطة محمد توفيق جبارين شاب ام الفحم التبرع طفل أنس نخاع عظمي مستشفى دون ان يعرفه اصابة متوسطة حادث طرق مسجاف مستشفى رمبام دارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية حريق هائل منطقة حرشية واسعة قرب مستشفى نهاريا الجليل الغربي اطفاء حي الامل نتسيرت عيليت مصادقة اقامة في تاريخ المدينة عربي قصر المطران جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء اصابة طفل يركا قرية غرق داخل بيت طاقم حيان الطبي مستشفى متوسطةمصرع عبد مصطفى ابو قويدر ابنه نجله يوسف اب ابنه فتاة شاب وطفل عرب النقب حادث طرق مروع الجنوب اسعاف شرطة شجار الجديدة المكر اصابة شخصين اطلاق نار نياص رؤوس حيوانات وادي حلزون قرب قرية عرابة سلطة حماية الطبيعةبلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت محمد ابو حجاج الطيبة الطفل مصرع وفاة متأثرا جراحه حادث طرق دهس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com