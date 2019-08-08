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نصائح لتجنب تجلط الأوردة في رحلات الطيران الطويلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عندما تسافر في رحلة طيران، يمكن أن يكون التجول حول المقصورة طريقة رائعة لتمديد ساقيك والحصول على بعض الراحة من المساحة الضيقة التي يوفرها مقعد الطائرة.



ومع ذلك، فقد اتضح أن هذا الإجراء البسيط المتمثل في تحريك جسمك خارج المقعد، يمكن أن يقدم لك فوائد صحية على نطاق أوسع، عن طريق الحد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.


ويحدث ذلك عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد العميق، وعادة في الساقين، مما يمنع تدفق الدم، ويمكن أن يحدث عندما يكون المسافر جالساً أثناء رحلة طويلة في الطائرة أو بالحافلة أو القطار أو السيارة.


ولهذا السبب، من المهم للغاية التأكد من نهوضك والتحرك في جميع أنحاء المقصورة من وقت لآخر أثناء الرحلة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.


ويقترح الخبراء بعض الإجراءات التي تساعد على منع حدوث هذه الجلطات، إذا كنت تسافر لمدة تزيد عن 3 ساعات:


- القيام بتمارين الساق على الأقل كل نصف ساعة. أحد التمرينات التي يمكنك القيام بها هو رفع كعبي قدميك، والحفاظ على أصابع قدميك على الأرض، ثم إنزالهما 10 مرات، ثم ارفع واخفض أصابع قدميك 10 مرات.


- تمشى في ممر الطائرة كلما أتيحت لك الفرصة.


- اشرب الكثير من الماء.


- تجنب المشروبات الكحولية والحبوب المنومة.


- إذا كنت من الأشخاص المعرضين بشكل كبير للإصابة بالجلطات، من الأفضل ارتداء جوارب الضغط التي تحافظ على تدفق الدم.


تجدر الإشارة إلى أن هيئة الصحة البريطانية تقول إن الجلطات العميقة نادرة الحدوث لدى الأشخاص الأصحاء.




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