سهى, أبو, بكر, من, جت, خرّيجة, كليّة, الفنون, همدراشا, تنقل, معاناة, هدم, البيوت, من, خلال, معرضها, النهائي,

كلمات متعلقةسهى, أبو, بكر, من, جت, خرّيجة, كليّة, الفنون, همدراشا, تنقل, معاناة, هدم, البيوت, من, خلال, معرضها, النهائي,
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: مع حلول عيد الأضحى...
يصادف يوم غدٍ الجمعة، الموافق التاسع من آب/ أغسطس، الذكرى الحادية عشرة لرحيل شاعر...
تدرس النيابة العامة احتمال تقديم النائبة السابقة حنين زعبي وحزب التجمع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط الوحدة...
مثلت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) صباح اليوم (الخميس) أمام لجنة...
ترفض اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, وتُدين بكلّ شِدَّة,...
فقدت سائقة السيطرة على سيارتها صباح اليوم الخميس لاسباب لم تعرف بعد , واقتحمت مبنى...
تسلّم د. معاذ فراج، مؤخرًا ادارة وحدة الجراحة العامة في المركز الطبي باده - بوريا....
ازمة سير خانقة , محلات تجارية تعج بالمواطنين , الملاحم والمحامص تشهد اكتظاظ...
تبرع الاب سيمون خوري كاهن رعية الروم الكاثوليك في بلدة كفركنا بخروف العيد لاهله...