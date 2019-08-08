ضبط, مخدرات, وسلاح, وذخيرة, في, اللد, واعتقال, مشتبهين,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط الوحدة الخاصة محددة الاهداف للنشاط الميداني التي تعمل في هذه الاونة في مدينة اللد بامر من قائد لواء المركز، تقوم الشرطة بانشطة تفتيش لرصد وضبط المخدرات والأسلحة غير القانونية.

خلال تفتيش قام بها شرطيون سريون هذا الأسبوع بالتعاون مع قوة خاصة من حرس الحدود، تم ضبط مواد مشتبه كمخدرات خطرة من نوع الهيروين مقسمة إلى عشرات الرزم (على ما يبدو بهدف نشرها) داخل منزل في أحد أحياء المدينة، هذا وتم ضبط أسلحة غير قانونية في المنزل نفسه : مسدس امشاط ذخيرة وذخيرة.خلال النشاط احيل بضع مشتبهين للاستجواب والتحقيق في مركز الشرطة.هذا ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون توقيف أحد المشتبهين البالغ من العمر 20 عامًا من اللد لمدة 6 أيام اضافية على ذمة التحقيق.في انشطة تفتيش أخرى اجرتها الشرطة هذا الأسبوع في احياء مختلفة في أنحاء المدينة ، تم ضبط بندقية وذخيرة وقنابل صوتية وهي مخبأة.*ستواصل شرطة إسرائيل عملها بحزم واصرار بهدف الحد من ظواهر الجريمة بشكل عام في المجتمع العربي وفي منطقة المركز على وجه الخصوص*