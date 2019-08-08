تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-08 12:18:12 سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي |  2019-08-08 12:15:08 ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين |  2019-08-08 11:43:25 توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي |  2019-08-08 11:27:41 استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎ |  2019-08-08 11:10:43 سائقة تفقد السيطرة وتقتحم بيت مسنين في رعنانا |  2019-08-08 11:10:02 د. معاذ فراج من الرامة مديرا لقسم الجراحة العامة في بوريا |  2019-08-08 10:49:34 محلات الملابس تشهد اقبالا والشوارع تشهد اختناقات مرورية , هذه هي اجواء عيد الاضحى في مدينة ام الفحم‎ |  2019-08-08 10:46:33 كفركنا: الاب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم الكاثوليك يتبرع لاخوته المسلمين بخروف عيد الاضحى‎ |  2019-08-08 10:44:03 عملاقة التصميم MINISO تفتتح حانوتاً جديداً في BIG FASHION الناصرة |  2019-08-08 10:16:38 المطران حنا : ما يحدث في القدس من استهداف للمقدسات والاوقاف يندرج في اطار صفقة القرن المشؤومة |  2019-08-08 09:55:38 اعتقال 3 مشتبهين من حورة واللد بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب وسيم أبو شلظم 18 عاما رميا بالرصاص |  2019-08-08 09:18:16 سيرينا وليامز.. تحصل على لقب الرياضية الأعلى دخلا في العالم |  2019-08-08 09:15:51 الراقصة نرمين صفر تترشح لرئاسة تونس |  2019-08-08 09:09:21 الكشف رسميا عن جالاكسي نوت-10 بخصائص تتحدى هواوي |  2019-08-08 09:05:17 العثور على جثة جندي 19 عاما وعليها علامات عنف وطعن ا في غوش عتسيون وشبهات حول خطفه وقتله |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

التركية توبا بويوكستون تتعرض للإنتقادات بسبب اطلالتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حضرت النجمة التركية ​توبا بويوكستون​ حفل زفاف ابنة الفنان التركي تامر ليفانت، وانتشرت صورة لها مع ابنتيها، الا انها تعرّضت لانتقادات لاذعة بسبب اطلالتها التي اعتبرها الجمهور بالعادية جدا ولا تتناسب مع مناسبة حفل زفاف.



وأبقت توبا على تسريحة الشعر الإفريقية التي اعتمدتها مؤخرا، ولم تلاقي اعجاب الجمهور.
 
على صعيد آخر، قالت توبا مؤخرا ان هناك مفاوضات على عدة اعمال، الا انها لم تختر أي مسلسل لغاية الآن.


يُذكر أن مسلسل “جسور والجميلة” كان آخر أعمال بويوكستون الدرامية، والذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​.




كلمات متعلقة

التركية, توبا, بويوكستون, تتعرض, للإنتقادات, بسبب, اطلالتها,

تابعونــا

تامر حسني يعتذر عن الموسم الثالث من The Voice Kids تامر حسني يعتذر عن الموسم الثالث من The Voice Kids 2019-08-07 | 15:12:01

نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” تغريدة له...

أصالة متهمة بتقليد هيفا وهبي بسبب “نكتة بايخة” أصالة متهمة بتقليد هيفا وهبي بسبب “نكتة بايخة” 2019-08-07 | 14:00:20

روجت الفنانة السورية أصالة لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “نكتة بايخة”، إذ طرحت...

محمد رمضان يرد على شائعة زواجه من حلا شيحة محمد رمضان يرد على شائعة زواجه من حلا شيحة 2019-08-07 | 12:30:15

رد الفنان المصري ” محمد رمضان ” على شائعة زواجه من الفنانة ” حلا شيحة ” من خلال...

ميريام فارس تحاول التصالح مع المصريين.. هذا ما فعلته! ميريام فارس تحاول التصالح مع المصريين.. هذا ما فعلته! 2019-08-07 | 09:12:39

في بادرة طيبة منها لمصالحة الجمهور المصري، نشرت الفنانة ميريام فارس على حساباتها...

نادين نسيب نجيم: سأطلّ في رمضان سنوياً نادين نسيب نجيم: سأطلّ في رمضان سنوياً 2019-08-06 | 16:00:03

كشفت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ انها تحرص على التواجد في الدراما...

كيف علّق تيم حسن على انضمام عادل كرم وديما قندلفت للهيبة 4 ؟ كيف علّق تيم حسن على انضمام عادل كرم وديما قندلفت للهيبة 4 ؟ 2019-08-06 | 15:00:02

يُواصل الكاتب السوري فؤاد حميرة كتابته لأحداث حلقات الجزء الرابع من مسلسل...

هند صبري تمنع إبنتيها من مشاهدة فيلمها الجديد.. والسبب!! هند صبري تمنع إبنتيها من مشاهدة فيلمها الجديد.. والسبب!! 2019-08-06 | 13:30:07

قالت الممثلة التونسية ​هند صبري​ إنها لن تسمح لإبنتيها “عاليا” و”ليلى”،...

امل حجازي بفيديو مؤثر قبيل ادائها مناسك الحج امل حجازي بفيديو مؤثر قبيل ادائها مناسك الحج 2019-08-06 | 12:00:22

شاركت الفنانة اللبنانية أمل حجازي متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع...

طبيبة أسنان تفوز بلقب ملكة جمال إيران العالم 2019 طبيبة أسنان تفوز بلقب ملكة جمال إيران العالم 2019 2019-08-06 | 11:35:47

حصلت الحسناء الإيرانية، ليلي أحمد علي، بلقب ملكة جمال إيران ”العالم“ في فعالية...

ديمة قندلفت تخوض بطولة الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” ديمة قندلفت تخوض بطولة الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” 2019-08-06 | 09:18:11

كشفت الفنانة ديمة قندلفت عن انضمامها لقائمة أبطال الجزء الجديد من مسلسل ” الهيبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة حريق عربة ركاب قطار الخضيرة باتجاه الشمال انزال الركاب دون اصابات بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة عميل شرطي سري يوقع عشرات المشتبهين لا فاميليا ملاعب كرة القدم عنف متفجرات اعمال سحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة اعتقال شابين ذخيرة سلاح بندقية m16 سلاح تفتيش شرطة النقب الجنوب أفعى سامة حيفا كرسي الحمام امرأة صائد افاعي طولها متر داخل بيت غرق سيارات ايلات مدينة امطار فيضانات مطار اسعاف شرطة العليا الاتحاد العام لكرة القدم تخفيض عقوبة استضافة مكابي تل ابيب في ستاد الدوحة مباراة تدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة الجلوتين صنع ورشة خالية معجنات نساء باقة الغربية عملية السيلياكحريق اضرار جسيمة دون اصابات مدينة باقة الغربية اطفاء سلطة صالون بيت نار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com