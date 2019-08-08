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استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎



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ترفض اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, وتُدين بكلّ شِدَّة, استدعاء رئيس المجلس الاقليمي القسوم, سلامة الأطرش, من قبل وحدة يوآڤ الخاصة في الشرطة, للتحقيق معه يوم الخميس (2019/08/08), بحجة "البناء غير المرخَّص",  والمقصود بناء روضات أطفال في قرية الفرعة في النقب, والتي تُعتبر ضمن مجلس القسوم الإقليمي..!؟



إن اللجنة القطرية تعتبر استدعاء رئيس مجلس القسوم, في النقب, للتحقيق معه بمثل هذه الحِجَّة الواهية والإدعاء الأرعن, بمثابة سابقة خطيرة على مختلف المستويات, وتدعو رئيس المجلس السيد سلامة الأطرش الى عدم الإمتثال لهذا الاستدعاء وبهذا الشكل, اللاقانوني وغير العادل, وتطالب ما يسمى وحدة "يوآڤ" وقيادات  الشرطة عموماً, بالتراجع الفوري عن هذا الاستدعاء وإلغائه, لأن هذا الاستدعاء يتجاوز الوقاحة, ويُعبّر عن تصعيد نوعي خطير في السياسة الرسمية المنهجية تجاه الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية, لا سيّما أن روضات الأطفال المذكورة بُنيت كحق لأطفال قرية الفرعة ولأطفال القرى المحيطة, غير المعترف بها, وكواجب ومسؤولية المجلس الإقليمي, وبتخطيط مُسبق بإشراف ومعرفة وتمويل وزارة المعارف..!؟




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