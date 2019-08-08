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بوادر صفقة جنونية بين ريال مدريد وسان جيرمان لضم نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت تقارير صحفية رفيعة المستوى بأن نادي ريال مدريد الإسباني يجري محادثات مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن ضم نجمه البرازيلي نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت شبكة "سكاي سبورت" العالمية أن ريال مدريد أجرى محادثات، اليوم الأربعاء، مع إدارة النادي الباريسي لضم اللاعب البرازيلي، إذ كانت العديد من التقارير نشرت اليوم صباحا بشأن هذا الأمر، وكان آخرها ما قدمته الشبكة البريطانية.


وبدوره، نشر الصحفي الموثوق خوسيه ألفاريز صباحا "تغريدة"، بهذا الصدد، قال فيها: "الأسماء التي يتم النظر فيها في عملية صفقة نيمار وهذا الاهتمام الذي من جانب باريس هم هؤلاء، الحارس كيلور نافاس ولوكا مودريتش مقابل مبلغ مادي، إذ تستمر العملية في مسارها والبرازيلي قريب من ريال مدريد جدا".


وأكد الصحفي خوسيه لويس سانشيز على ما كتبه خوسيه ألفاريز، مضيفا أن الوضع يسير حاليا لإنهاء كافة الأمور التي تسفر عن انضمام اللاعب البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد.


ومن جهتها، تحدثت صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة في السياق نفسه، قائلة: "ريال مدريد قدم مبلغ 120 مليون يورو بالإضافة إلى مودريتش للحصول على نيمار لمدة 5 مواسم، وكذلك 30 مليون يورو سيحصل عليها اللاعب كراتب".



وأضافت الصحيفة: "الاتفاق وشيك وإدارة ريال مدريد تعمل بجهد من أجل إتمام الصفقة، فقط ينتظرون موافقة نيمار الذي يريد الذهاب إلى برشلونة، على الرغم من أنهم يتوقعون أن يبقى نيمار مصمما على رغبته المتمثلة في الانتقال إلى كتالونيا".




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