سائقة, تفقد, السيطرة, وتقتحم, بيت, مسنين, في, رعنانا,

فقدت سائقة السيطرة على سيارتها صباح اليوم الخميس لاسباب لم تعرف بعد , واقتحمت مبنى لبيت المسنين في رعنانا .

واسفر الحادث عن اضرار جسيمة دون اصابات .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.