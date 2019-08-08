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سائقة تفقد السيطرة وتقتحم بيت مسنين في رعنانا



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فقدت سائقة السيطرة على سيارتها صباح اليوم الخميس لاسباب لم تعرف بعد , واقتحمت مبنى لبيت المسنين في رعنانا .


واسفر الحادث عن اضرار جسيمة دون اصابات .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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