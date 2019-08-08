تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-08 12:18:12 سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي |  2019-08-08 12:15:08 ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين |  2019-08-08 11:43:25 توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي |  2019-08-08 11:27:41 استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎ |  2019-08-08 11:10:43 سائقة تفقد السيطرة وتقتحم بيت مسنين في رعنانا |  2019-08-08 11:10:02 د. معاذ فراج من الرامة مديرا لقسم الجراحة العامة في بوريا |  2019-08-08 10:49:34 محلات الملابس تشهد اقبالا والشوارع تشهد اختناقات مرورية , هذه هي اجواء عيد الاضحى في مدينة ام الفحم‎ |  2019-08-08 10:46:33 كفركنا: الاب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم الكاثوليك يتبرع لاخوته المسلمين بخروف عيد الاضحى‎ |  2019-08-08 10:44:03 عملاقة التصميم MINISO تفتتح حانوتاً جديداً في BIG FASHION الناصرة |  2019-08-08 10:16:38 المطران حنا : ما يحدث في القدس من استهداف للمقدسات والاوقاف يندرج في اطار صفقة القرن المشؤومة |  2019-08-08 09:55:38 اعتقال 3 مشتبهين من حورة واللد بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب وسيم أبو شلظم 18 عاما رميا بالرصاص |  2019-08-08 09:18:16 سيرينا وليامز.. تحصل على لقب الرياضية الأعلى دخلا في العالم |  2019-08-08 09:15:51 الراقصة نرمين صفر تترشح لرئاسة تونس |  2019-08-08 09:09:21 الكشف رسميا عن جالاكسي نوت-10 بخصائص تتحدى هواوي |  2019-08-08 09:05:17 العثور على جثة جندي 19 عاما وعليها علامات عنف وطعن ا في غوش عتسيون وشبهات حول خطفه وقتله |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محلات الملابس تشهد اقبالا والشوارع تشهد اختناقات مرورية , هذه هي اجواء عيد الاضحى في مدينة ام الفحم‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




ازمة سير خانقة , محلات تجارية تعج بالمواطنين , الملاحم والمحامص تشهد اكتظاظ وطوابير من الانتظار بصالونات الحلاقة  ومغاسل السيارات بدات تشهد اقبالا, هذه هي اجواء عيد الاضحى المبارك في مدينة ام الفحم عشية حلول العيد بايام قليلة.


شوارع مدينة ام الفحم تعج بمئات السيارات والمدينة تستقبل من ساعات العصر وحتى ساعات الليل مئات الزوار من القرى والمدن المجاورة من اجل شراء حاجيات العيد.




كلمات متعلقة

محلات, الملابس, تشهد, اقبالا, والشوارع, تشهد, اختناقات, مرورية, ,, هذه, هي, اجواء, عيد, الاضحى, في, مدينة, ام, الفحم‎,

تابعونــا

سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي 2019-08-08 | 12:18:12

أقامت سهى أبو بكر، ابنة قرية جت، معرضها النهائي للتخرّج من كليّة الفنون همدراشا...

ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين 2019-08-08 | 12:15:08

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط الوحدة...

توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي 2019-08-08 | 11:43:25

مثلت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) صباح اليوم (الخميس) أمام لجنة...

استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎ استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎ 2019-08-08 | 11:27:41

ترفض اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, وتُدين بكلّ شِدَّة,...

سائقة تفقد السيطرة وتقتحم بيت مسنين في رعنانا سائقة تفقد السيطرة وتقتحم بيت مسنين في رعنانا 2019-08-08 | 11:10:43

فقدت سائقة السيطرة على سيارتها صباح اليوم الخميس لاسباب لم تعرف بعد , واقتحمت مبنى...

د. معاذ فراج من الرامة مديرا لقسم الجراحة العامة في بوريا د. معاذ فراج من الرامة مديرا لقسم الجراحة العامة في بوريا 2019-08-08 | 11:10:02

تسلّم د. معاذ فراج، مؤخرًا ادارة وحدة الجراحة العامة في المركز الطبي باده - بوريا....

كفركنا: الاب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم الكاثوليك يتبرع لاخوته المسلمين بخروف عيد الاضحى‎ كفركنا: الاب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم الكاثوليك يتبرع لاخوته المسلمين بخروف عيد الاضحى‎ 2019-08-08 | 10:46:33

تبرع الاب سيمون خوري كاهن رعية الروم الكاثوليك في بلدة كفركنا بخروف العيد لاهله...

المطران حنا : ما يحدث في القدس من استهداف للمقدسات والاوقاف يندرج في اطار صفقة القرن المشؤومة المطران حنا : ما يحدث في القدس من استهداف للمقدسات والاوقاف يندرج في اطار صفقة القرن المشؤومة 2019-08-08 | 10:16:38

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...

اعتقال 3 مشتبهين من حورة واللد بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب وسيم أبو شلظم 18 عاما رميا بالرصاص اعتقال 3 مشتبهين من حورة واللد بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب وسيم أبو شلظم 18 عاما رميا بالرصاص 2019-08-08 | 09:55:38

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطة إسرائيل تواصل...

العثور على جثة جندي 19 عاما وعليها علامات عنف وطعن ا في غوش عتسيون وشبهات حول خطفه وقتله العثور على جثة جندي 19 عاما وعليها علامات عنف وطعن ا في غوش عتسيون وشبهات حول خطفه وقتله 2019-08-08 | 09:05:17

عُثر فجر اليوم على جثة الجندي "دفير شوريك 19 عاما من مستوطنة عوفرا وعليها علامات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ رائد صلاح كمال خطيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي امر منع السفر مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال تمديد اعتقال سلمان عامر مقتل مشتبه ضلوع منير نبواني اطلاق نار جولس كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اللاعب مؤنس دبور هداف الدوري السويسري غراسهوبرس الناصرة مهاجم اهداف كفر مندا اعتقال مواجهات شرطة قاصرين مدخل القرية الصلح عكا محكمة سائق حافلة اسعاف حيفا نقل امرأة اغمي عليها مستشفى رمبام الخنازير تتجول وتقتحم البيوت ليلا في قرية العزير سهل البطوف استياء عارمثانوية الجليل شنلر الناصرة احتفال تخريج الفوج 64 طلابها وسط مشاركة واسعة مرابطون مرابطات ام الفحم المسجد الاقصى القدس سلوان لائحة اتهام الشرطة تمويل ارهاب مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود محمد زريقي شاب دهس جاهة صلح مصرع وفاة شاب كفر كنا هدنة مفرق بيت كاما مدينة رهط النقب حادث طرق مروع شاحنة سيارة اصابة خطيرة متوسطة مؤنس دبور هدف جراسهوبرز السويسري اجمل هدف في لدوري للعا 2015
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com