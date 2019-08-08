محلات, الملابس, تشهد, اقبالا, والشوارع, تشهد, اختناقات, مرورية, ,, هذه, هي, اجواء, عيد, الاضحى, في, مدينة, ام, الفحم‎,

ازمة سير خانقة , محلات تجارية تعج بالمواطنين , الملاحم والمحامص تشهد اكتظاظ وطوابير من الانتظار بصالونات الحلاقة ومغاسل السيارات بدات تشهد اقبالا, هذه هي اجواء عيد الاضحى المبارك في مدينة ام الفحم عشية حلول العيد بايام قليلة.شوارع مدينة ام الفحم تعج بمئات السيارات والمدينة تستقبل من ساعات العصر وحتى ساعات الليل مئات الزوار من القرى والمدن المجاورة من اجل شراء حاجيات العيد.