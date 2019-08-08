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كفركنا: الاب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم الكاثوليك يتبرع لاخوته المسلمين بخروف عيد الاضحى‎



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تبرع الاب سيمون خوري  كاهن رعية الروم الكاثوليك في بلدة كفركنا بخروف العيد لاهله واحبابه المسلمين في كفركنا. 


وفي حديث مع قدس الاب الدكتور سيمون خوري قال:" كفركنا ليست فقط بلدة بل هي رسالة تعايش للعالم اجمع وتعاون مستمر بين المسيحين والمسلمين وعلينا جميعا التركيز غلى نقاط التلاقي بيننا والله يدعونا جميعا ان ننظر بانتباه الى ما يجمع بيننا من امور مشتركة وعلاقات اخوة وتعاون ومحبة فعيد الاضحى يجمعنا من خلال اضحية ابراهيم لابنه وهو ابونا جميعا في الايمان ثم يخاطب الله ابراهيم ان لا يذبح ابنه،ونحن جميعا اليوم نقف كلنا صفا واحدا من اجل الحياة ".


" وعليه اقدم التهاني القلبية الى اخوتي المسلمين الاحباء معبرا عن فرحتي معكم ومحبتي لكم،وكل عام وانتم بالف خير".




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