كفركنا:, الاب, د., سيمون, خوري, كاهن, رعية, الروم, الكاثوليك, يتبرع, لاخوته, المسلمين, بخروف, عيد, الاضحى‎,

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أقامت سهى أبو بكر، ابنة قرية جت، معرضها النهائي للتخرّج من كليّة الفنون همدراشا...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط الوحدة...
مثلت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) صباح اليوم (الخميس) أمام لجنة...
ترفض اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, وتُدين بكلّ شِدَّة,...
فقدت سائقة السيطرة على سيارتها صباح اليوم الخميس لاسباب لم تعرف بعد , واقتحمت مبنى...
تسلّم د. معاذ فراج، مؤخرًا ادارة وحدة الجراحة العامة في المركز الطبي باده - بوريا....
ازمة سير خانقة , محلات تجارية تعج بالمواطنين , الملاحم والمحامص تشهد اكتظاظ...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطة إسرائيل تواصل...
عُثر فجر اليوم على جثة الجندي "دفير شوريك 19 عاما من مستوطنة عوفرا وعليها علامات...