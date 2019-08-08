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عملاقة التصميم MINISO تفتتح حانوتاً جديداً في BIG FASHION الناصرة



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بعد مرور سنة فقط من افتتاح الشبكة في إسرائيل تفتتح MINISO الحانوت الـ 11 للماركة في BIG FASHION الناصرة باستثمار يُقارب المليون شيكل.


عملاقة التصميم اليابانية MINISO, تحيي سنة لتسويقها في إسرائيل مع افتتاح الحانوت الـ 11 في BIG FASHION الناصرة, باستثمار ما يقارب المليون شيكل. الحانوت يمتد على مساحة ما يُقارب 165 متراً مربعاً وتمنح متعة الشراء الخاصة بالماركة والتي تشمل, بين عدة أمور, تشكيلة واسعة من مجموعات وقطع مصممة, التي تتجدد كل أسبوعين, في فئات مختلفة: تصميم وأدوات منزل, أزياء, ديجيتال والكترونيكا, العاب, إكسسوار, عناية وعطور وغيرها. كل ذلك مع تشديد على الجودة, التصميم, الأسعار الممتازة وخدمة شخصية ومناسبة. 


حتى الآن تم افتتاح حوانيت في مجمعات ومراكز شراء في مختلف أنحاء البلاد: كنيون عزرائيلي تل ابيب, كنيون عير يميم نتانيا, كنيون المالحة القدس, كنيون عوفر رحوڤوت, ڠراند كنيون حيفا, BIG FASHION دنيلوف طبريا, كنيون هنچڤ بئر السبع, BIG FASHION كرايوت, كنيون هزهاڤ ريشون لتسيون , كنيون عزرائيلي الرملة والآن نفتتح حانوتاً جديداً إضافياً في BIG FASHION الناصرة. 


حتى نهاية العام, ستصل الشبكة الى انتشار يُقارب الـ 18 حانوتاً, والحانوت القادم سيفتتح في ديزنڠوف سنتر تل ابيب في الأيام القريبة.


عينات پورتوڠلي, المديرة العامة لـ - MINISO إسرائيل: "مينيسو إسرائيل تعرض للجمهور الإسرائيلي متعة شراء مميزة ومختلفة والتي تشمل مبادئ الماركة: خط مستحضرات ذات جودة ومصممة بمختلف الأساليب والتي تتجدد كل أسبوع, أسعار مريحة, خدمة مهذبة وذات جودة والتوجه لكل الجماهير.


حتى نهاية العام تتوقع الشبكة ان تصل الى ما يُقارب 18 حانوتاً وحتى نهاية عام 2020 الى حوالي 30 حانوتاً. نحن سعداء بأن نحضر لسكان الناصرة والمنطقة تجربة مينيسو". 


لتفاصيل إضافية: ساريت تسيطرين - شري يسرائيلي علاقات عامة 3337072-052


عن مينيسو العالمية

MINISO, بملكية عملاقة البيع بالمفرق والتجارة SAIMAN تأسست في 2013 على يد YE Guofu, شريك - مؤسس ومدير عام الشركة وMiyake Jyunya شريك - مؤسس والمصمم الرئيسي لمينيسو.  في سنتها الأولى, أقامت الشبكة 300 حانوت ذات تجربة ممتعة بمواقع في مراكز تجارية الى جانب طعام, لباس وترفيه. اليوم, الماركة تتمتع بشعبية كبيرة في السوق العالمية مع أكثر من 4,600 حانوت في 86 دولة حول العالم وما يُقارب 100 حانوت تُفتتح كل شهر في عدة مناطق منها: آسيا, ألمانيا, إسبانيا, روسيا, الولايات المتحدة, كندا, المكسيك, البرازيل, الأرجنتين, أستراليا, المغرب, جنوب أفريقيا, مدغشقر. 





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