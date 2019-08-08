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اعتقال 3 مشتبهين من حورة واللد بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب وسيم أبو شلظم 18 عاما رميا بالرصاص



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: شرطة إسرائيل تواصل عملها على مكافحة العنف في المجتمع العربي وتنجح بفك جريمة قتل الشاب وسيم أبو شلظم  18 عاما من حورة , وهي الجريمة ال 23 التي تنجح الشرطة بفك رموزها منذ بداية هذا العام في المجتمع العربي*

محققو وحدة مركزية في الشرطة  ينجحون بفك رموز جريمة مقتل أحد سكان الحورة* 
 
أنهى محققو الوحدة المركزية في مديرية النقب للواء الجنوب في شرطة إسرائيل التحقيق في قضية مقتل شاب رميا بالرصاص في بلدة حورة التي وقعت خلال شهر حزيران من هذا العام.


 في 17 حزيران، تلقت الشرطة بلاغ حول إطلاق نار في بلدة الحورة في الجنوب.  إثر إطلاق النار أصيب شاب  البالغ من العمر 18  عامًا من سكان البلدة بإصابات بالغة فنقل الى المستشفى لكن للأسف الشديد هناك تم الإقرار عن وفاته .


 على الفور سراعت قوات معززة من الشرطة إلى المكان وشرعت بالتحقيق  لفحص ملابسات الحادث.


 بفضل تحقيقات مهنية وجذرية تم تحديد هوية الجناة، وفي يوم2 ו15 من شهر تموز، تم القاء القبض على أحد سكان حورة (المشتبه المركزي) واثنين من سكان مدينة اللد كمشتبهين لتورطهما في الجريمة ومن ثم لاذوا بالفرار الى مناطق السلطة الفلسطينية.


وفق التقدم في التحقيق قامت المحكمة  بتمديد توقيف المشتبهين، وهم إثنين من سكان اللد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 21 عامًا وأحد سكان حورا البالغ من العمر 22 عامًا، على ذمة التحقيق من وقت الى آخر.


 وفق مواد البينات التي تم جمعها تبين وفق الشبهات، ان المشتبهين كانو قد نصبوا كمينًا للضحية خارج متجر في بلدة الحورة بعد ان استقلوا سيارة التي تم تزييف لوحات التشخيص التابعة لها، عندها أطلقت النار على الضحية ومن ثم لاذ المشتبهون بالفرار إلى غابة ياتير ليضرموا النيران في السيارة بمحاولة لطمس الحقيقة ومن ثم لاذوا الفرار، أولاً إلى مدينة اللد ومن ثم إلى أريحا وقلقيلية، هناك تم القاء القبض عليهم.


 وفق الشبهات، تبين ان اندلع نزاع بين المشتبه المركزي أحد سكان الحورة  والضحية قبل حوالي أربع سنوات، حيث ترصد المشتبه المركزي للمرحوم  على مر السنين وانتظر انتهاز الفرصة المثالية للإعتداء عليه، الى ان وقعت الحادثة المآساوية.


 مع الانتهاء من التحقيق في هذه القضيه المعقده، وبناء قاعدة قرائن وأدلة ضد المشتبهين، قدمت النيابة العامة لواء الجنوب صباح هذا اليوم الى المحكمة تصريح مدعٍ الى محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، حول نيتها لتقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيف المشتبهين الثلاثة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم. لتقوم المحكمة بدورها بتمديد فترة توقيفهم حتى يوم 9.8.19.


  *"شرطه اسرائيل تواصل عملها على مدار الساعة، دون كلل وبشكل حازم من اجل مكافحة ظواهر الجرم الخطير والعنف خصوصا في المجتمع العربي، كما هو في هذه القضية،  وحالات أخرى، مستخدمةً أفضل الوسائل المتوفرة لديها على تنفيذ مهامها لكشف الحقيق وإحالة المجرمين الى العدالة. سنواصل عملنا في اي وقت واي مكان لضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء الممتثلين للقانون وعلى تعزيز شعورهن بالآمان."*




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