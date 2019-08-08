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سيرينا وليامز.. تحصل على لقب الرياضية الأعلى دخلا في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صنفت مجلة "فوربس" الأميركية نجمة كرة المضرب الاميركية سيرينا وليامس، كالرياضية الأعلى دخلا في العالم لعام 2019، بحسب التصنيف السنوي  .



وكشفت المجلة الأميركية الى أن سيرينا الفائزة بـ23 لقبا كبيرا حصدت 29.2مليون دولار على مدى 12 شهرا حتى الأول من حزيران/يونيو بينها 4.2 ملايين دولار كجوائز مالية.


وحلت ثانية اليابانية ناومي أوساكا التي برزت الى الاضواء عام 2018 عندما تغلبت على سيرينا بالذات في نهائي فلاشينغ ميدوز، مع 24.3 مليون دولار، وثالثة الألمانية انجيليك كيربر مع11.8 مليون دولار أمام الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع الفائزة ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي.


واستندت "فوربس" في دراستها الى المكافآت المالية، الأجر، الشركات الراعية وعقود التسويق بين الأول من يونيو عام 2018 حتى الأول من الشهر ذاته عام 2019.


أما الرياضية الأعلى دخلا من خارج لعبة كرة المضرب، فكانت لاعبة كرة القدم الاميركية أليكس مورغان مع 5.8ملايين وحلت في المرتبة الثانية عشرة.




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