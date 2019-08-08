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الراقصة نرمين صفر تترشح لرئاسة تونس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت الراقصة الاستعراضية والمغنية التونسية، نرمين صفر، نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي ستجري في الـ15 أيلول/ سبتمبر المقبل، وسط ذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "انستغرام"، إنها ستتوجه يوم الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.


وحول برنامجها الانتخابي أكدت صفر أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبزة، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري (لباس تقليدي تونسي)، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.


من جهة أخرى، كتبت نرمين صفر أنه في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثًا وحيدًا للرجل، وفق قولها.


وختمت صفر بيان ترشحها قائلة: "وفقنا الله في خدمة الوطن وعاشت تونس حرة مستقلة".


كما وعدت صفر في بيان آخر نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، أنها "ستعرّي المجرمين الذين يختبئون وراء مناصب هامة في الدولة، وستصدّر للعالم صورة جميلة عن تونس"، حسب قولها.




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