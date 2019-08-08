الراقصة, نرمين, صفر, تترشح, لرئاسة, تونس,

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صنفت مجلة "فوربس" الأميركية نجمة كرة المضرب الاميركية سيرينا وليامس، كالرياضية...
أعلن القائمون على مسابقة ” تي سي كاندلر ” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل...
اختيار موفق للمربية ختام ابراهيم عليان ابراهيم لمنصب مديرة لمدرسة ابن سينا...
توفيت الكاتبة الأمريكية والحائزة على جائزة نوبل في الأدب، توني موريسون، عن عمر...
فازت طبيبة بريطانية من أصل هندي بلقب ملكة جمال إنجلترا 2019، إثر منافسة شرسة مع مئات...
أعلنت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون...
لا يكاد يخلو بيت به زوجان من مناوشات، يتهم خلالها كل من الرجل والمرأة الطرف الآخر...
كل ما تأكلينه أثناء الرضاعة الطبيعية يصل إلى الرضيع، فإذا كنت تريدين إنقاص وزن...
في المسابقة التي اقيمت في كازينو لبنان بحضور حشد من الشخصيات الديبلوماسية و...
"لوريال باريس" تُصدر مسكارا جديدة اسمها Paradise Colors بألوان صيفية: أزرق وليلكي وبني....