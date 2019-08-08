الكشف, رسميا, عن, جالاكسي, نوت-10, بخصائص, تتحدى, هواوي,

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تنبأ أحد محللي شركة "آبل" بأن ميزة "التعرف على بصمة الإصبع" (TouchID) يمكن أن تعود إلى...
كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات إطلاق نسختين جديدتين...
قالت نتائج دراسة جديدة إن استعمال الهاتف الذكي لمدة 5 ساعات يومياً يعني إدمان...
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة اقتراب طفل...
عثرت السلطات البرازيلية يوم الثلاثاء على جثة سجين انتحر داخل زنزانته بعدما فشلت...
أعلن موقع ” أندرويد أوثورتي ” التقني المتخصص عن تسجيل شركة ” شاومي ” الصينية...
انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في معبر حدودي للسيارات، حيث حاول سائق...
لا يواجه مستخدم هاتف "آيفون" صعوبة كبيرة في العادة حين يرغب في حذف الصور من جهازه،...
تعد الماعز الشامية واحدة من أندر وأفضل سلالات الماعز وذلك لما تمتاز به من شكل وحجم...
نجح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي يوم الأحد، مستقلا لوحا طائرا نفاثا من...