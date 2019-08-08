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العثور على جثة جندي 19 عاما وعليها علامات عنف وطعن ا في غوش عتسيون وشبهات حول خطفه وقتله



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عُثر فجر اليوم على جثة الجندي "دفير شوريك 19 عاما من مستوطنة عوفرا  وعليها علامات طعن قرب أحد التجمعات السكنية في غوش عتسيون. 


وكان الجندي قد خدم في مسار معد لطلاب المعاهد الدينية العليا قبل التحاقه بالجيش .

 وتقوم قوات الامن في اعمال بحث واسعة النطاق في المنطقة. ويذكر ان ان :شوريك" من سكان مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية . 

وكان قد تم الاعلان عن جندي مفقود أمس, وبعد أعمال البحث تم العثور في الساعة الثالثة فجرًا على الجثة. هذا ويتم التحقيق فيما اذا كان الجندي قد حاول الحصول على توصيلة بالمجان ثم تم اختطافه وقتله. الا أن خلفية الحادث ما زالت غير معروفة. 


وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يشغل منصب وزير الجيش ، بأن تلقي قوات الامن القبض على المنفذ وبأن تتم محاسبته. 

وقدم نتنياهو باسمه وباسم الحكومة التعازي الى اسرة الجندي القتيل.





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