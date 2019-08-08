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هدم مبنى تجاري عند المدخل الشمالي لمدينة طمرة بحجة البناء غير المرخص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدمت جرافات الهدم والدمار صباح اليوم الخميس على هدم مبنى تجاري في المدخل الشمالي لمدينة طمرة .



وجاءت عملية الهدم بادعاء وذريعة البناء بدون ترخيص.


وقد انتشر مئات عناصر الشرطة في المكان ل"تأمين" عملية الهدم زمنعوا الاهالي من الاقتراب معلنين عن المنطقة عسكرية مغلقة .




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