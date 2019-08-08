هدم, مبنى, تجاري, عند, المدخل, الشمالي, لمدينة, طمرة, بحجة, البناء, غير, المرخص,

وجاءت عملية الهدم بادعاء وذريعة البناء بدون ترخيص.وقد انتشر مئات عناصر الشرطة في المكان ل"تأمين" عملية الهدم زمنعوا الاهالي من الاقتراب معلنين عن المنطقة عسكرية مغلقة .

أقدمت جرافات الهدم والدمار صباح اليوم الخميس على هدم مبنى تجاري في المدخل الشمالي لمدينة طمرة .

تابعونــا

سهى أبو بكر من جت خرّيجة كليّة الفنون همدراشا تنقل معاناة هدم البيوت من خلال معرضها النهائي 2019-08-08 | 12:18:12 أقامت سهى أبو بكر، ابنة قرية جت، معرضها النهائي للتخرّج من كليّة الفنون همدراشا...

ضبط مخدرات وسلاح وذخيرة في اللد واعتقال مشتبهين 2019-08-08 | 12:15:08 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: في اطار نشاط الوحدة...

توما-سليمان امام لجنة الانتخابات : نتنياهو يستهدف الصوت العربي 2019-08-08 | 11:43:25 مثلت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) صباح اليوم (الخميس) أمام لجنة...

استدعاء سلامة الأطرش رئيس مجلس القسوم في النقب للتحقيق معه بحجة بناء روضات أطفال دون ترخيص !‎ 2019-08-08 | 11:27:41 ترفض اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, وتُدين بكلّ شِدَّة,...

سائقة تفقد السيطرة وتقتحم بيت مسنين في رعنانا 2019-08-08 | 11:10:43 فقدت سائقة السيطرة على سيارتها صباح اليوم الخميس لاسباب لم تعرف بعد , واقتحمت مبنى...

د. معاذ فراج من الرامة مديرا لقسم الجراحة العامة في بوريا 2019-08-08 | 11:10:02 تسلّم د. معاذ فراج، مؤخرًا ادارة وحدة الجراحة العامة في المركز الطبي باده - بوريا....

محلات الملابس تشهد اقبالا والشوارع تشهد اختناقات مرورية , هذه هي اجواء عيد الاضحى في مدينة ام الفحم‎ 2019-08-08 | 10:49:34 ازمة سير خانقة , محلات تجارية تعج بالمواطنين , الملاحم والمحامص تشهد اكتظاظ...

كفركنا: الاب د. سيمون خوري كاهن رعية الروم الكاثوليك يتبرع لاخوته المسلمين بخروف عيد الاضحى‎ 2019-08-08 | 10:46:33 تبرع الاب سيمون خوري كاهن رعية الروم الكاثوليك في بلدة كفركنا بخروف العيد لاهله...

المطران حنا : ما يحدث في القدس من استهداف للمقدسات والاوقاف يندرج في اطار صفقة القرن المشؤومة 2019-08-08 | 10:16:38 استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...