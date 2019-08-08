دعوة, لتوحيد, مساجد, أوروبا, لدعم, الاسرى, والقدس,

قالت اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا انها انجزت سلسلة لقاءات واتصالات مكثفة طالت عددا كبيرا من أئمة وخطباء المساجد في مختلف الدول الأوروبية وذلك بهدف توحيد موضوع خطبتي يوم الجمعة 9/8/2109 وصلاة عيد الأضحى 11/8/2019 تحت عنوان "نصرة الأسرى والقدس واجب مقدس".

وأكد رئيس اللجنة السياسية أبو كريم فرهود الذي يتابع سير تنفيذ هذه المبادرة أن "التجاوب كان كبيرا على مستوى المراكز الإسلامية والمساجد على امتداد أوروبا".