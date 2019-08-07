عائق, جديد, يهدد, انتقال, ساني, لبايرن, ميونخ,

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن تقدم ريال مدريد بعرض رسمي لباريس سان جيرمان، من أجل...
كشف تقرير صحفي بريطاني اليوم الأربعاء، آخر التطورات بشأن الرحيل المحتمل...
أكد رئيس جامعة القاهرة، تبرع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول...
قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني إن النادي بحاجة للتعاقد مع...
أوقع الإسباني جونيور فيربو ظهير برشلونة الجديد نفسه في موقف محرج مع النجم...
كشفت تقارير صحفية عن توصل توتنهام الإنجليزي إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لضم...
كشف موقع "فوتبول إيطاليا" عن قائمة بأسماء المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في...
كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع أحد نجوم فريق ليفربول، لضمه...
يُكثف مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، محاولاته...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن رحيل البرازيلي نيمار دا...