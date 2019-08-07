عائق, جديد, يهدد, انتقال, ساني, لبايرن, ميونخ,

أصبحت مسألة انتقال ليروي ساني جناح مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ، أكثر تعقيدًا، وذلك بعدما حملت الساعات الماضية، أنباء تحول دون التوصل لاتفاق بين الناديين. وتلقى الدولي الألماني، ضربة موجعة خلال مشاركته أمام ليفربول، الأحد الماضي، في مباراة الدرع الخيرية، حيث اضطر لمغادرة الملعب بعد حوالي 10 دقائق فقط على بداية اللقاء. وبحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل، فإن هناك عدة أمور تزيد من صعوبة انتقال ساني للنادي البافاري، يأتي على رأسها مطالب السيتي المالية. وأشارت الصحيفة إلى الصدمة التي تلقاها البايرن، بعدما علموا برغبة إدارة المان سيتي في الحصول على 135 مليون جنيه إسترليني، نظير بيع ليروي ساني. بالإضافة لذلك، جاءت الإصابة المفاجئة لتزيد من الصعوبات التي يواجهها بايرن ميونخ في طريقه نحو ضم اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا. وأفادت الصحيفة بأن الإصابة التي تعرض لها ساني في ركبته اليمنى يفترض أنها أسوأ مما كان يعتقده الجميع، حيث كان هناك أمل بعدم بلوغها حد الخطورة، لكن تبين عكس ذلك لاحقًا. من جانبها، كشفت صحيفة بيلد عن إمكانية احتياج اللاعب للخضوع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، وهو ما يتضح فور خضوعه للفحوصات الطبية، غدًا الخميس.

وبإمكان البايرن، الانتظار حتى نهاية الميركاتو الصيفي في ألمانيا، يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن حاجة السيتي للتعاقد مع لاعب بديل، يجعل التوصل لاتفاق في الوقت الراهن أمرًا صعبًا.