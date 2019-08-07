توسيع, برنامج, تأمين, الإصابات, الشخصية, للطلاب, بحيث, يشمل, بند, الإصابة, نتيجة, المرض,

استكملت الشركة الاقتصادية التابعة لمركز السلطات المحلية بتاريخ 5.8.2019 مناقصة تأمين الإصابات الشخصية لطلاب المدراس والتي فازت فيها شركة ايالون بتسعيرة مخفضة لكل طالب في الدولة،وذلك استمراراً لخطة الإصلاح التي تم إقرارها من قبل لجنة التربية والتعليم ومركز السلطات المحلية والتي أدت الى توحيد أسعار بوليصة التأمين لكل الطلاب في كافة السلطات المحلية وتخفيضها.وبحسب المناقصة التي فازت فيها شركة ايالون والتي عرضت تغطية التأمين الأعلى بتسعيرة 49 شيكل لكل طالب،وبناء على طلب مركز السلطات المحلية تم توسيع تغطية التأمين لتشمل أيضا الإصابات الناجمة عن حالة مرضية وتقليص فترة الإنتظار لتصل كما هي اليوم الى 55 يومًا.وقال حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت:"إستمرارا للإنقلاب الذي قمنا به في مجال التأمين الشخصي وتخفيض الأسعار بشكل ملحوظ،الآن قمنا بتوسيع تغطية التأمين لصالح كل الطلاب لتشمل الإصابات جراء حالة المرض وبهذا نخفف العبئ عن الأهالي.نبارك هذه الخطوة والتي تثبت ان التعاون مع السلطات المحلية مع المكاتب الحكومية والكنيست يمكن ان تحدث التغيير الحقيقي".