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35 مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم الأربعاء، ملف ترشحه كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 15 أيلول 2019، ليصل بذلك، عدد المترشحين لهذه الانتخابات، حتى ظهر اليوم الأربعاء، إلى 35 مرشحاً، بعد إيداع ثلاثة مترشحين مستقلين ملفاتهم لدى الهيئة الانتخابية مع قرب إغلاق باب الترشح الذي ينتهي الجمعة.


ومن الشخصيات السياسية البارزة التي قدمت ترشحها للرئاسة، إضافة إلى وزير الدفاع الزبيدي، كل من؛ رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، ورئيسي الحكومة الأسبقين المهدي جمعة وحمادي الجبالي، والناطق الرسمي باسم ائتلاف الجبهة الشعبية حمة الهمامي، ورئيس مجلس النواب بالنيابة عبد الفتاح مورو الذي اختارته حركة النهضة مرشحاً لها.

وقال الزبيدي في تصريح صحفي عقب إيداع ملف ترشحه، إنه "استقال رغم عدم وجود أي قانون يمنعه من الاستمرار في منصبه، وتجنبا لشبهات استعمال موارد الدولة في الحملة وهو من شأنه أن يمس من نزاهة الانتخابات".
35 مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية




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