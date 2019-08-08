اصابة, سائق, من, شرقي, القدس, برصاص, الشرطة, بعد, اقتحامه, حاجز, قرب, الطور,

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استكملت الشركة الاقتصادية التابعة لمركز السلطات المحلية بتاريخ 5.8.2019 مناقصة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب...
عقد النائب احمد الطيبي العربية للتغيير - المشتركة) اجتماع عمل في عمان مع وزير...
شيعت جماهير غفيرة من جلجولية والمنطقة مساء اليوم الاربعاء جثمان الحاج احمد عرباس...
قام رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم صباح اليوم الأربعاء، بمرافقة عضوي...
شهد مقر الجبهة والحزب في يافا اجتماعًا انتخابيًا موسعًا بمشاركة النائب د. يوسف...
اختتم قسم الشبيبة - المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم اليوم (الأربعاء) مجموعة من...
تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مساء اليوم الاربعاء للدهس في مدينة ام الفحم كما جاء...
نابلس_ أعلن الأطباء في المستشفى العربي التخصصي بنابلس عن وفاة الطفلة حلا محمود...
أفرجت مصلحة السجون ، اليوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي بلال محمد عودة (42 عامًا)...