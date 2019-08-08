اصابة, سائق, من, شرقي, القدس, برصاص, الشرطة, بعد, اقتحامه, حاجز, قرب, الطور,

اصيب مواطن برصاص الشرطة مساء الاربعاء شرق القدس .

وقال الناطق بلسان الشرطة ان الشاب رفض التوقف للتفتيش عند احد النقاط العسكرية التابعة للشرطة عند حاجز الزيتون، وأطلق احد الضباط النار على مركبته، وتبين فيما بعد بانه يتلقى العلاج في احد مستشفيات القدس الشرقية.وأشارت الشرطة انها تحقق في الحادث.