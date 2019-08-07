ريال, مدريد, يُقحم, مودريتش, في, صفقة, نيمار,

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تقدم ريال مدريد بعرض رسمي لباريس سان جيرمان، من أجل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن ريال مدريد تقدم بعرض بقيمة 120 مليون يورو بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، وفي انتظار موافقة اللاعب البرازيلي.وأضافت الصحيفة "برشلونة يعرف هذه التحركات بشكل مباشر، ويتوقع أن يظل نيمار ثابتًا في رغبة العودة للفريق الكتالوني".وأشار التقرير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تواصل بالفعل مع وكلاء نيمار، لتقديم عرض رسمي لمدة 5 مواسم، وينتظر الميرنجي موافقة اللاعب البرازيلي.واختتم التقرير "كل شيء سيتم حسمه خلال 24 ساعة، ولكن نيمار قد ينتهي به المطاف إلى ريال مدريد".يذكر أن نيمار يرغب في العودة إلى صفوف برشلونة، ويسعى النادي الكتالوني للتخلص أولًا من فيليب كوتينيو.