اعتقال, فلسطينيين, آخرين, بشبهة, ضلوعهما, في, اغتصاب, الطفلة, الإسرائيلية,

اعتقلت الشرطة اليوم فلسطينييْن اخريْن بشبهة ضلوعهما في اغتصاب الطفلة الإسرائيلية البالغة من العمر سبعة أعوام في منطقة بنيامين قرب رام الله قبل عدة أشهر. وقد جرى صباح امس اعتقال فلسطينييْن كانا يعملان في التجمع السكني الذي تسكن فيه هذه الطفلة للاشتباه فيهما بمساعدة من ارتكب الجريمة، فتم صباح اليوم الافراج عنهما. والاثنين هما قرية قبيا قضاء رام الله

ويعملان في المستوطنة التي تسكن فيها عائلة الطفلة. ويشار الى أن والدي الفتاة قدموا شكوى أخرى للشرطة كما فعلا سابقا. وتأتي الاعتقالات منذ الغاء لائحة الاتهام التي قُدمت ضد الفلسطيني محمود قطوسة الذي كان المشتبه الرئيسي في هذه القضية.