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اصابة شاب فلسطيني سقط عن سور عكا وتعرض للغرق



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب فلسطيني مصاب بجراح متوسطة جراء سقوطه عن السور في عكا القديمة .


واضاف البيان أن الشاب سقط عن السور وتعرض للغرق , الطواقم الطبية نقلته الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا وحالته مستقرة .
اصابة شاب فلسطيني سقط عن سور عكا وتعرض للغرق




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