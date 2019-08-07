اصابة, شاب, فلسطيني, سقط, عن, سور, عكا, وتعرض, للغرق,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب فلسطيني مصاب بجراح متوسطة جراء سقوطه عن السور في عكا القديمة .

واضاف البيان أن الشاب سقط عن السور وتعرض للغرق , الطواقم الطبية نقلته الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا وحالته مستقرة .