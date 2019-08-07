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النائب الطيبي يجتمع مع وزير التعليم العالي في عمان



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عقد النائب احمد الطيبي العربية للتغيير - المشتركة) اجتماع عمل في عمان مع وزير التعليم العالي معالي د وليد المعالي في مقر الوزارة في العاصمة الاردنيه عمان.


ودار الحديث عن قضايا طلاب الداخل في الجامعات الاردنيه . ووصف النائب الطيبي الاجتماع بانه اجتماع ناجح لامس القضايا التي تخص طلابنا في كافة التخصصات والدرجات. 
وذكر د الطيبي ايضا اهمية تخفيض رسوم الدخول والخروج للطلاب في المعابر لانه تشكل عبئاً ماليا وقال الوزير المعالي انه يجري مناقشة هذه النقطه ايضاً.
النائب الطيبي يجتمع مع وزير التعليم العالي في عمان




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