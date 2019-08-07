النائب, الطيبي, يجتمع, مع, وزير, التعليم, العالي, في, عمان,

ودار الحديث عن قضايا طلاب الداخل في الجامعات الاردنيه . ووصف النائب الطيبي الاجتماع بانه اجتماع ناجح لامس القضايا التي تخص طلابنا في كافة التخصصات والدرجات.وذكر د الطيبي ايضا اهمية تخفيض رسوم الدخول والخروج للطلاب في المعابر لانه تشكل عبئاً ماليا وقال الوزير المعالي انه يجري مناقشة هذه النقطه ايضاً.

عقد النائب احمد الطيبي العربية للتغيير - المشتركة) اجتماع عمل في عمان مع وزير التعليم العالي معالي د وليد المعالي في مقر الوزارة في العاصمة الاردنيه عمان.

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