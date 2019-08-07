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جلجولية:جماهير غفيرة تشيع جثمان الحاج احمد عرباس ضحية اطلاق النار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شيعت جماهير غفيرة من جلجولية والمنطقة مساء اليوم الاربعاء جثمان الحاج احمد عرباس ضحية جريمة القتل في جلجولية.

وكان قد لقي الشيخ احمد عرباس (66 عاما) من جلجولية مساء الثلاثاء مصرعه جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة جلجولية .

 

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالحرجة توفي على اثرها في المستشفى .

 

وتسود حالة من الغضب والإستنكار الشديدين في قرية جلجولية بعد حادثة اطلاق الرصاص هذه الليلة التي اسفرت عن مقتل الشيخ عرباس (66 عاما) عندما كان جالساً في ساحة بيته.

 

وتشير المعلومات الأولية ان المغدور لم يكن هو المستهدف، بل ان مطلقي الرصاص ارادوا اصابة شخص اخر.

 


هذا وقد تحدث جميع السكان عن الضحية بأنه صاحب اخلاق حميدة ومتواضع ويسعى في عمل الخير ومساعدة الأخرين، ودائما يستنكر كافة اشكال العنف. كما طالب سكان القرية العمل على محاربة الجريمة ووضع حد لمثل هذه الحوادث التي وصفوها بأنها باتت تشكل خطرا على الجميع.

 





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