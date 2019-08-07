تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-07 21:23:15 ريال مدريد يُقحم مودريتش في صفقة نيمار |  2019-08-07 21:21:34 اعتقال فلسطينيين آخرين بشبهة ضلوعهما في اغتصاب الطفلة الإسرائيلية |  2019-08-07 21:20:16 عناصر غذائية هامة تعزز نشاطك اليومي |  2019-08-07 21:17:24 اصابة شاب فلسطيني سقط عن سور عكا وتعرض للغرق |  2019-08-07 21:16:44 النائب الطيبي يجتمع مع وزير التعليم العالي في عمان |  2019-08-07 20:06:20 جلجولية:جماهير غفيرة تشيع جثمان الحاج احمد عرباس ضحية اطلاق النار |  2019-08-07 19:50:38 رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم في زيارة معايدة لمركز المسنين |  2019-08-07 18:23:32 القائمة المشتركة تنطلق في يافا: اجتماع انتخابي بمشاركة جبارين وابو شحادة |  2019-08-07 18:19:28 اصابة خطيرة لطفل تعرض للدهس في ام الفحم |  2019-08-07 18:17:22 فتح تحقيق للاشتباه بمضايقة مستشار الحكومة الإسرائيلية |  2019-08-07 15:09:05 مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث |  2019-08-07 14:59:57 بعد اعتقال استمر 18 عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة حراً |  2019-08-07 14:53:28 محمد صلاح يتبرع ب 3 مليون دولار بعد تفجير معهد الأورام |  2019-08-07 14:44:53 العلماء يكتشفون ببغاء ضخما كان يعيش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام |  2019-08-07 14:00:16 تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم في زيارة معايدة لمركز المسنين



  |     |   اضافة تعليق



قام رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم صباح اليوم الأربعاء، بمرافقة عضوي المجلس المحلي محمد يوسف قدح وجمال حوش، محاسب المجلس عدنان حلومي، رئيس لجنة الموظفين محمود عالم، بزيارة مركز المسنين في القرية.


حيث قام رئيس المجلس بتهنئة المسنين وتقديم الهدايا لهم بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، كما قام السيد إبراهيم حسين خلايلة والسيد عاطف عالم بالتبرع بهدية إضافية للمسنين.


وقد استقبل المسنين رئيس المجلس المحلي والوفد المرافق بأجواء إحتفالية شاكرين إياه على هذه اللفتة وتمنوا له التوفيق والنجاح في عمله.


رئيس المجلس المحلي أعرب عن سروره بتواجده بين آبائنا وأجدادنا، وأكد إحترامه وتقديره لجميع المسنين وقال انه يعتبر كل مسن ومسنة بمثابة أباهُ وأمهُ وانه يفتخر بهم جميعًا، كما دحض جميع الاشاعات التي تحدثت عن نية المجلس المحلي بإغلاق نادي المسنين، وأشار ان المجلس المحلي قد حصل على موافقة وزارة الرفاه الاجتماعي بتفعيل المركز مباشرةً عن طريق المجلس المحلي، وتعهد بتقديم أفضل الخدمات لجميع المسنين.


عضو المجلس المحلي محمد يوسف قدح، أعرب عن فخره واعتزازه بجميع المسنين في القرية، والعمل لحفظ جميع حقوق المسنين وتطوير عمل النادي وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما أشار بتنظيم المجلس المحلي رحلة ترفيهية للمسنين بعد عيد الأضحى مباشرةً.
السيد إبراهيم حسين خلايلة تقدم بالتهاني لجميع المسنين بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى ان تبقى أجواء المحبة والوفق والراحة في النادي وأن ينال المسنين أفضل الخدمات.


عضو المجلس المحلي جمال حوش أكد على عمل إدارة المجلس المحلي لتطوير مركز المسنين والعمل على إعطاء المسنين كامل حقوقهم.





كلمات متعلقة

رئيس, المجلس, المحلي, مؤنس, عبد, الحليم, في, زيارة, معايدة, لمركز, المسنين,

تابعونــا

اصابة شاب فلسطيني سقط عن سور عكا وتعرض للغرق اصابة شاب فلسطيني سقط عن سور عكا وتعرض للغرق 2019-08-07 | 21:17:24

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب...

النائب الطيبي يجتمع مع وزير التعليم العالي في عمان النائب الطيبي يجتمع مع وزير التعليم العالي في عمان 2019-08-07 | 21:16:44

عقد النائب احمد الطيبي العربية للتغيير - المشتركة) اجتماع عمل في عمان مع وزير...

جلجولية:جماهير غفيرة تشيع جثمان الحاج احمد عرباس ضحية اطلاق النار جلجولية:جماهير غفيرة تشيع جثمان الحاج احمد عرباس ضحية اطلاق النار 2019-08-07 | 20:06:20

شيعت جماهير غفيرة من جلجولية والمنطقة مساء اليوم الاربعاء جثمان الحاج احمد عرباس...

القائمة المشتركة تنطلق في يافا: اجتماع انتخابي بمشاركة جبارين وابو شحادة القائمة المشتركة تنطلق في يافا: اجتماع انتخابي بمشاركة جبارين وابو شحادة 2019-08-07 | 18:23:32

شهد مقر الجبهة والحزب في يافا اجتماعًا انتخابيًا موسعًا بمشاركة النائب د. يوسف...

ام الفحم:قسم الشبيبة بالجماهيري يختتم دورات تعليم السباحة للطالبات ام الفحم:قسم الشبيبة بالجماهيري يختتم دورات تعليم السباحة للطالبات 2019-08-07 | 18:22:04

اختتم قسم الشبيبة - المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم اليوم (الأربعاء) مجموعة من...

اصابة خطيرة لطفل تعرض للدهس في ام الفحم اصابة خطيرة لطفل تعرض للدهس في ام الفحم 2019-08-07 | 18:19:28

تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مساء اليوم الاربعاء للدهس في مدينة ام الفحم كما جاء...

مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث 2019-08-07 | 15:09:05

نابلس_ أعلن الأطباء في المستشفى العربي التخصصي بنابلس عن وفاة الطفلة حلا محمود...

بعد اعتقال استمر 18 عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة حراً بعد اعتقال استمر 18 عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة حراً 2019-08-07 | 14:59:57

أفرجت مصلحة السجون ، اليوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي بلال محمد عودة (42 عامًا)...

اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك 2019-08-07 | 13:35:13

اعلنت ادارة المعابر في البلاد اليوم الاربعاء عن اغلاق معبر طابا الحدودي البري بين...

سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة 2019-08-07 | 12:10:51

على حاجز جبارة , زفت العروس سلمى نزيه هيبي من قرية كابول ( بالاصل من قرية ميعار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شبان جلجولية داعش خططو للسفر تنظيم الشاباك الشرطة اعتقال اطلاق نار سيارة مواطن عرابة دون اصابات اضرار جسيمة كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة اسطوانات غاز مصادرة مداهمة محلات في عرابة كفر منداانفجار سيارة رشيون لتسيون اصابات شرطة تحقق خلفية جنائية شقيقان اعتقال شقيقين عربيين من منطقة الخضيرة تنكيل ضرب طفلين اقربائهما شرطة عالقون معبر طابا انتظار ينتظرون منذ ساعات صباح اليوم الخميس فجر شاحنة انقطاع تيار كهربائي احتراق محطة وقود طمرة كاد يحدث كارثةحجاج بيت الله الحرام انطلاق حافلة قرية الرينة المسجد الاقصى صلاة الجمعة شوارع منع دخول المصلينجرثومة القولون اي كولاي النقب الغربي أطفال مستشفى سوروكا بئر السبع علاج كنز ذهب شرق غزة العهد العثماني العثور اعمال حفريات سرقي بلدية عمال رقاد العذراء كنيسة اعتقال قاصران يهوديان شعارات عنصرية معادية مسيحية تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة شريط فيديو فيسبوك اعتداء على مواطن عربي قرب مفرق حورة الشرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com