رئيس, المجلس, المحلي, مؤنس, عبد, الحليم, في, زيارة, معايدة, لمركز, المسنين,

قام رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم صباح اليوم الأربعاء، بمرافقة عضوي المجلس المحلي محمد يوسف قدح وجمال حوش، محاسب المجلس عدنان حلومي، رئيس لجنة الموظفين محمود عالم، بزيارة مركز المسنين في القرية.





حيث قام رئيس المجلس بتهنئة المسنين وتقديم الهدايا لهم بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، كما قام السيد إبراهيم حسين خلايلة والسيد عاطف عالم بالتبرع بهدية إضافية للمسنين.



وقد استقبل المسنين رئيس المجلس المحلي والوفد المرافق بأجواء إحتفالية شاكرين إياه على هذه اللفتة وتمنوا له التوفيق والنجاح في عمله.



رئيس المجلس المحلي أعرب عن سروره بتواجده بين آبائنا وأجدادنا، وأكد إحترامه وتقديره لجميع المسنين وقال انه يعتبر كل مسن ومسنة بمثابة أباهُ وأمهُ وانه يفتخر بهم جميعًا، كما دحض جميع الاشاعات التي تحدثت عن نية المجلس المحلي بإغلاق نادي المسنين، وأشار ان المجلس المحلي قد حصل على موافقة وزارة الرفاه الاجتماعي بتفعيل المركز مباشرةً عن طريق المجلس المحلي، وتعهد بتقديم أفضل الخدمات لجميع المسنين.



عضو المجلس المحلي محمد يوسف قدح، أعرب عن فخره واعتزازه بجميع المسنين في القرية، والعمل لحفظ جميع حقوق المسنين وتطوير عمل النادي وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما أشار بتنظيم المجلس المحلي رحلة ترفيهية للمسنين بعد عيد الأضحى مباشرةً.

السيد إبراهيم حسين خلايلة تقدم بالتهاني لجميع المسنين بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى ان تبقى أجواء المحبة والوفق والراحة في النادي وأن ينال المسنين أفضل الخدمات.



عضو المجلس المحلي جمال حوش أكد على عمل إدارة المجلس المحلي لتطوير مركز المسنين والعمل على إعطاء المسنين كامل حقوقهم.