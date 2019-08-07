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الشرطة و الجامعة العربية الامريكية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون في جنين



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وقع سيادة العميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة وممثلا لسيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع الجامعة العربية الامريكية في محافظة جنين ممثلة برئيس الجامعة الاستاذ الدكتور علي زيدان ابو زهري  .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وايمانا من قيادة المؤسسة الشرطية وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي والتواصل مع كافة المؤسسات والقطاعات في المجتمع قام العميد جهاد المسيمي نائب مدير عام الشرطة بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع الجامعة العربية الامريكية بهدف تطوير الكفاءات وتبادل الخبرات العلمية والمهنية وكان ذلك بحضور العقيد باسم واكد الجيوسي مدير شرطة المحافظة والعقيد منصور خزيمية مدير ادارة الشؤون الاكاديمية في الشرطة والمقدم اوس عطياني مدير فرع العلاقات العامة والاعلام والمقدم بشار الاحمد مدير الدائرة القانونية في ديوان مدير عام الشرطة والاستاذ براء عصفور مساعد رئيس الجامعة والاستاذ فتحي إعمور مدير العلاقات العامة في الجامعة  .
وفي كلمته أمام الحضور أكد العميد جهاد المسيمي على ان الامن هو الركيزة الاساسية في المجتمع و أن الأمن لا يتحقق إلا من خلال تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع كافة مؤسسات وقطاعات الوطن لتحقيق أقصى دراجات المنظومة الأمنية المطلوبة وتعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الأمني .
وأشار إلى دور المؤسسة التعليمية في تثقيف وتدريب وتأهيل وتطوير الكوادر والأفراد في مختلف المجالات مشيداً بالسيد يوسف عصفور رئيس مجلس ادارة الجامعة وبدوره الوطني في بناء هذا الصرح العلمي الهادف الى رفد مسيرة العلم والتعليم كما أشاد بالدكتور علي ابو زهري رئيس الجامعة ودوره الداعم في التعاون الدائم والقائم ما بين الشرطة والجامعة في مختلف المجالات الاكاديمية والتربوية والمهنية .  
من جانبه رحب الاستاذ الدكتور علي ابو زهري بسيادة العميد وبالحضور معرباً عن اعتزازه الكبير بهذه الشراكة  والتي تدل على مدى حرص قيادة الشرطة على رفع كفاءة منتسبي الشرطة بالخدمات المقدمة من قبل الجامعة وما لذلك من دور في رفد المواطن بالخدمة الشرطية الامثل فالعمل المبني على العلم له ثمار تحصد بتطور المجتمع وازدهاره متطلعاً إلى تحقيق مزيداً من التعاون المشترك بين المؤسستين وفي كافة المجالات بالمستقبل .
وعقب توقيع الاتفاقية جرى تبادل للدروع التذكارية بين الجانبين  .




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