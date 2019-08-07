القائمة, المشتركة, تنطلق, في, يافا:, اجتماع, انتخابي, بمشاركة, جبارين, وابو, شحادة,

شهد مقر الجبهة والحزب في يافا اجتماعًا انتخابيًا موسعًا بمشاركة النائب د. يوسف جبارين، وذلك تحضيرًا للانطلاق لنصرة القائمة المشتركة في الانتخابات. وقد تجلّى في الاجتماع المشهد الوحدوي عندما انضم لاحقًا للاجتماع وفد من التجمع الوطني الديمقراطي برفقة المرشح رقم 13 بالقائمة، سامي ابو شحادة، ابن يافا.

وقد افتتح الاجتماع الدكتور هشام ابو عمارة مرحبًا بالحضور وبالنائب جبارين، ثم تحدث عضو المجلس البلدي في يافا-تل ابيب، المحامي امير بدران، مشيرًا الى التحديات في فترة العمل الانتخابي المقبلة.وكانت الكلمة المركزية للنائب د. يوسف جبارين، الذي تحدث عن المشهد السياسي الّذي تشهده البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات المعادة، بما يحويه من حملةٍ تحريضية لليمين المتطرف ووسائل الإعلام الاسرائيلية ضد نواب القائمة المشتركة تحديدًا، مؤكدًا ان التصويت للقائمة المشتركة والالتفاف حولها هو الرد على محاولات نزع الشرعيّة عن الجماهير العربية.كما وأشار جبارين الى خصوصية اوضاع مثلث المدن الساحلية يافا-اللد-الرملة، والى ما يمكن ان تقدمه هذه المنطقة من دور ريادي ومميّز في انجاح القائمة المشتركة.وقال جبارين: "نخوض الانتخابات القادمة بثقة كبيرة وبمعنوياتٍ عاليّة، يرافقها الآمل بأننا معًا قادرون على صنع انجاز لجماهيرنا، وانه بقوتنا الانتخابية الكبيرة نستطيع اسقاط نتنياهو ولجم جماح يمين العنصرية والاحتلال والتوسع الاستيطاني. القائمة المشتركة هي خيارنا، وننطلق موحدين وبعزيمة قوية لإنجاحها".وجرى في نهاية الاجتماع نقاش مفتوح بمشاركة الحضور، كما وأكّد ابو شحادة في كلمته على اهمية العمل الوحدوي وفرص النجاح الكبيرة للقائمة المشتركة عامة، وفي مدن الساحل تحديدًا.