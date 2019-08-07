تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-07 18:23:32 القائمة المشتركة تنطلق في يافا: اجتماع انتخابي بمشاركة جبارين وابو شحادة |  2019-08-07 18:19:28 اصابة خطيرة لطفل تعرض للدهس في ام الفحم |  2019-08-07 18:17:22 فتح تحقيق للاشتباه بمضايقة مستشار الحكومة الإسرائيلية |  2019-08-07 15:09:05 مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث |  2019-08-07 14:59:57 بعد اعتقال استمر 18 عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة حراً |  2019-08-07 14:53:28 محمد صلاح يتبرع ب 3 مليون دولار بعد تفجير معهد الأورام |  2019-08-07 14:44:53 العلماء يكتشفون ببغاء ضخما كان يعيش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام |  2019-08-07 14:00:16 تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية |  2019-08-07 13:35:13 اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك |  2019-08-07 13:11:34 صورة - نصر الله يزور مريضا في بعلبك في خطوة نادرة |  2019-08-07 12:10:51 سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة |  2019-08-07 11:49:30 بعد الجدل الذي أثارته في كربلاء .. عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة: لو علمت لارتديت العباءة والحجاب ..فيديو |  2019-08-07 11:36:43 زوجان من الحجاجرة يرزقان بابنتهما البكر بعد 10 سنوات |  2019-08-07 11:19:26 فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم |  2019-08-07 10:43:27 أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

القائمة المشتركة تنطلق في يافا: اجتماع انتخابي بمشاركة جبارين وابو شحادة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شهد مقر الجبهة والحزب في يافا اجتماعًا انتخابيًا موسعًا بمشاركة النائب د. يوسف جبارين، وذلك تحضيرًا للانطلاق لنصرة القائمة المشتركة في الانتخابات. وقد تجلّى في الاجتماع المشهد الوحدوي عندما انضم لاحقًا للاجتماع وفد من التجمع الوطني الديمقراطي برفقة المرشح رقم 13 بالقائمة، سامي ابو شحادة، ابن يافا.

 
وقد افتتح الاجتماع الدكتور هشام ابو عمارة مرحبًا بالحضور وبالنائب جبارين، ثم تحدث عضو المجلس البلدي في يافا-تل ابيب، المحامي امير بدران، مشيرًا الى التحديات في فترة العمل الانتخابي المقبلة.
 
وكانت الكلمة المركزية للنائب د. يوسف جبارين، الذي تحدث عن المشهد السياسي الّذي تشهده البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات المعادة، بما يحويه من حملةٍ تحريضية لليمين المتطرف ووسائل الإعلام الاسرائيلية ضد نواب القائمة المشتركة تحديدًا، مؤكدًا ان التصويت للقائمة المشتركة والالتفاف حولها هو الرد على محاولات نزع الشرعيّة عن الجماهير العربية.
 
كما وأشار جبارين الى خصوصية اوضاع مثلث المدن الساحلية يافا-اللد-الرملة، والى ما يمكن ان تقدمه هذه المنطقة من دور ريادي ومميّز في انجاح القائمة المشتركة.
 
وقال جبارين: "نخوض الانتخابات القادمة بثقة كبيرة وبمعنوياتٍ عاليّة، يرافقها الآمل بأننا معًا قادرون على صنع انجاز لجماهيرنا، وانه بقوتنا الانتخابية الكبيرة نستطيع اسقاط نتنياهو ولجم جماح يمين العنصرية والاحتلال والتوسع الاستيطاني. القائمة المشتركة هي خيارنا، وننطلق موحدين وبعزيمة قوية لإنجاحها".
 
وجرى في نهاية الاجتماع نقاش مفتوح بمشاركة الحضور، كما وأكّد ابو شحادة في كلمته على اهمية العمل الوحدوي وفرص النجاح الكبيرة للقائمة المشتركة عامة، وفي مدن الساحل تحديدًا.




كلمات متعلقة

القائمة, المشتركة, تنطلق, في, يافا:, اجتماع, انتخابي, بمشاركة, جبارين, وابو, شحادة,

تابعونــا

ام الفحم:قسم الشبيبة بالجماهيري يختتم دورات تعليم السباحة للطالبات ام الفحم:قسم الشبيبة بالجماهيري يختتم دورات تعليم السباحة للطالبات 2019-08-07 | 18:22:04

اختتم قسم الشبيبة - المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم اليوم (الأربعاء) مجموعة من...

اصابة خطيرة لطفل تعرض للدهس في ام الفحم اصابة خطيرة لطفل تعرض للدهس في ام الفحم 2019-08-07 | 18:19:28

تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مساء اليوم الاربعاء للدهس في مدينة ام الفحم كما جاء...

مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث 2019-08-07 | 15:09:05

نابلس_ أعلن الأطباء في المستشفى العربي التخصصي بنابلس عن وفاة الطفلة حلا محمود...

بعد اعتقال استمر 18 عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة حراً بعد اعتقال استمر 18 عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة حراً 2019-08-07 | 14:59:57

أفرجت مصلحة السجون ، اليوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي بلال محمد عودة (42 عامًا)...

اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك 2019-08-07 | 13:35:13

اعلنت ادارة المعابر في البلاد اليوم الاربعاء عن اغلاق معبر طابا الحدودي البري بين...

سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة 2019-08-07 | 12:10:51

على حاجز جبارة , زفت العروس سلمى نزيه هيبي من قرية كابول ( بالاصل من قرية ميعار...

زوجان من الحجاجرة يرزقان بابنتهما البكر بعد 10 سنوات زوجان من الحجاجرة يرزقان بابنتهما البكر بعد 10 سنوات 2019-08-07 | 11:36:43

رزق المواطن حسن ذياب حجاجرة وزوجته من عرب الحجاجرة بمولودتهما البكر "ميرال"بعد...

فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم 2019-08-07 | 11:19:26

اصيب حارس المسجد الأقصى، صباح اليوم الاربعاء، بجروح في رأسه بعد ضربه من قبل شرطة...

جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص 2019-08-07 | 09:58:51

توفيت صباح اليوم، الأربعاء، أُم سمير (في السبعينات من عمرها)، بسبب مرض ألم بها وهي...

سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب 2019-08-07 | 09:38:33

بعد عشرات السنوات من حمايتها ومنع قطفها من قبل المواطنين، من المتوقع أن تسمح سلطة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي الحكم تأجيلالنقابات الفلسطينية عمال حماية سهيل دياب هستدروت خديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم جريمة قتل نهاريا فيديو يوثق الحادث قتل اطلاق نار الشرطة عالم اجرام عنفبث مباشر مباشر الدوري الايطالي مباشر الدوري الايطالي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة اصابة بالغة شاب دراجة نارية سائق حادث طرق ذاتي مروع قرية يافة الناصرة اعتقال شاب حافلة مدخل طبريا سكين تنفيذ عملية طعن شهيد مسيرة عيد الميلاد المجيد الناصرة الشجرة اصاءة مدينة البشارة تستعد الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةجثة شابة عليها علامات اصابات عنف قرب منطقة وادي الحمام العثور شرطة حادث طرق مروع سيارة خصوصية وحافلة صغيرة صفورية عيلوط مفرق الموفيل الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العامبني براك فتيان كراهية للعرب عناصر الشرطة اعتقال ارهابيين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com