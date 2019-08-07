القائمة, المشتركة, تنطلق, في, يافا:, اجتماع, انتخابي, بمشاركة, جبارين, وابو, شحادة,

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اختتم قسم الشبيبة - المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم اليوم (الأربعاء) مجموعة من...
تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مساء اليوم الاربعاء للدهس في مدينة ام الفحم كما جاء...
نابلس_ أعلن الأطباء في المستشفى العربي التخصصي بنابلس عن وفاة الطفلة حلا محمود...
أفرجت مصلحة السجون ، اليوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي بلال محمد عودة (42 عامًا)...
اعلنت ادارة المعابر في البلاد اليوم الاربعاء عن اغلاق معبر طابا الحدودي البري بين...
على حاجز جبارة , زفت العروس سلمى نزيه هيبي من قرية كابول ( بالاصل من قرية ميعار...
رزق المواطن حسن ذياب حجاجرة وزوجته من عرب الحجاجرة بمولودتهما البكر "ميرال"بعد...
اصيب حارس المسجد الأقصى، صباح اليوم الاربعاء، بجروح في رأسه بعد ضربه من قبل شرطة...
توفيت صباح اليوم، الأربعاء، أُم سمير (في السبعينات من عمرها)، بسبب مرض ألم بها وهي...
بعد عشرات السنوات من حمايتها ومنع قطفها من قبل المواطنين، من المتوقع أن تسمح سلطة...