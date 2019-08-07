ام, الفحم:قسم, الشبيبة, بالجماهيري, يختتم, دورات, تعليم, السباحة, للطالبات,

اختتم قسم الشبيبة - المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم اليوم (الأربعاء) مجموعة من دورات السباحة وذلك ضمن برنامج "تحديات" والذي ضم عشرة (10) مجموعات شاركت فيها ما يقارب مئة وسبعون (170) طالبة من جيل صفوف الرابع والخامس والسادس، وإمتدت الدورات على مدار خمسة عشر (15) لقاءً تدريبياً تمت إقامتها بالنادي الرياضي بحي الشاغور.

في نهاية الدورة تم تنظيم مسابقة لبطولة السباحة بين جميع الطالبات المشاركات بالدورات وقد حصلت الطالبة نورعلي بالمرتبة الأولى، الطالبة لين علي بالمرتبة الثانية، والطالبة ملك حسام حلت بالمرتبة الثالثة، كما وحصلت كل مشتركة على شهادة إنهاء ومدالية.وقد علمنا من قسم الشبيبة – المركز الجماهيري أن هذه الدورات تم تنظيمها في فترة الصيف وتمويلها بحيث يدفع كل مشارك ملبغ رمزي جداً (50 ش.ج) فقط، بالإضافة إلى دورات سباحة للطلاب تم تنظيمها في منتجع الواحة شملت عشرون (20) مجموعة، بالإضافة إلى سبعة (7) مجموعات أخرى للطلاب تم تنظيمها في النادي الرياضي بحي الشاغور وذلك بهدف توفير الأطر الرياضية للطلاب والطالبات خلال عطلة الصيف.ويذكر أن قسم الشبيبة – المركز الجماهيري سيقوم بتنظيم بطولة السباحة للطلاب بعد عيد الأضحى، حيث سيشارك في هذه البطولة أكثر من 200 مشارك.