ام, الفحم:قسم, الشبيبة, بالجماهيري, يختتم, دورات, تعليم, السباحة, للطالبات,

كلمات متعلقةام, الفحم:قسم, الشبيبة, بالجماهيري, يختتم, دورات, تعليم, السباحة, للطالبات,
شهد مقر الجبهة والحزب في يافا اجتماعًا انتخابيًا موسعًا بمشاركة النائب د. يوسف...
تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مساء اليوم الاربعاء للدهس في مدينة ام الفحم كما جاء...
نابلس_ أعلن الأطباء في المستشفى العربي التخصصي بنابلس عن وفاة الطفلة حلا محمود...
أفرجت مصلحة السجون ، اليوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي بلال محمد عودة (42 عامًا)...
اعلنت ادارة المعابر في البلاد اليوم الاربعاء عن اغلاق معبر طابا الحدودي البري بين...
على حاجز جبارة , زفت العروس سلمى نزيه هيبي من قرية كابول ( بالاصل من قرية ميعار...
رزق المواطن حسن ذياب حجاجرة وزوجته من عرب الحجاجرة بمولودتهما البكر "ميرال"بعد...
اصيب حارس المسجد الأقصى، صباح اليوم الاربعاء، بجروح في رأسه بعد ضربه من قبل شرطة...
توفيت صباح اليوم، الأربعاء، أُم سمير (في السبعينات من عمرها)، بسبب مرض ألم بها وهي...
بعد عشرات السنوات من حمايتها ومنع قطفها من قبل المواطنين، من المتوقع أن تسمح سلطة...