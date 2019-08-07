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اصابة خطيرة لطفل تعرض للدهس في ام الفحم



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تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مساء اليوم الاربعاء للدهس في مدينة ام الفحم كما جاء في بيان صادر عن الشرطة , حيث وصفت اصابته بالخطيرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الطفل الى مستشفى هعيمك في العفولة .

الشرطة باشرت التحقيق .




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