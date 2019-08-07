اصابة, خطيرة, لطفل, تعرض, للدهس, في, ام, الفحم,

تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مساء اليوم الاربعاء للدهس في مدينة ام الفحم كما جاء في بيان صادر عن الشرطة , حيث وصفت اصابته بالخطيرة .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الطفل الى مستشفى هعيمك في العفولة .الشرطة باشرت التحقيق .