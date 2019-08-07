فتح تحقيق للاشتباه بمضايقة مستشار الحكومة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن قرارها فتح تحقيق جنائي للاشتباه بالقيام بمضايقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ابيحاي مندلبيط عبر رسائل، وذلك في اعقاب شكوى قدمت من قبله. وبعثت الرسائل خلال الأيام الأخيرة على خلفية احتجاجات الإسرائيليين من أصول اثيوبية، والتي تتركز هذه الأيام بالاحتجاج أمام منتخبي الجمهور، ومسؤولين كبار. ولم تقدم الشرطة الإسرائيلية أي تفاصيل عن مضامين هذه الرسائل، وخلال ذلك تم التحقيق مع مشتبهين في منطقة القدس وتم إطلاق سراحهما. ويشار الى انه في شهر تشرين اول/ديسمبر الماضي قام مجهولون بتخريب قبر والد المستشار القضائي للحكومة، وكان مندلبيط اكتشف الامر بعد زيارته قبر والدته وابلغ الشرطة عن الحدث. وقامت بالشرطة بالتحقيق مع ناشطين مركزيين من الاحتجاجات ضد المستشار القضائي وبعدها تم إطلاق سراحهم. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ادان الحدث بشدة، وقال ان الحديث يدور عن عمل مروع وطالب وزير الامن الداخلي غلعاد اردان بالتحقيق فورا والعثور على من دنس القبر.