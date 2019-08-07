فتح, تحقيق, للاشتباه, بمضايقة, مستشار, الحكومة, الإسرائيلية,

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اكتشف العلماء بقايا ببغاء ضخم، عاش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام، حيث يبلغ طوله نحو...
كشف تقرير دولي نشره معهد الموارد العالمية ” دبليو آر أي ” عن الدول المهددة...
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام اللبنانية صور للأمين لعام...
أكدت عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة التي شاركت في افتتاح بطولة كأس غربي آسيا...
ارتفعت أعداد القادمين للسعودية لأداء مناسك الحج للموسم الحالي، إلى أكثر من مليون...
ذكرت وسائل إعلام كندية أن فتاة مسلمة عمرها 12 عاما تدعى فاطمة عبد الرحمن، أجبرت على...
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، إن القواعد العسكرية الأمريكية...
توفي 57 شخصا على الأقل في اليابان، خلال الأسبوع الماضي، بسبب موجات الحر التي ضربت...
توشح عشرات القضاة العرب بالكوفية الفلسطينية، في الملتقى الدولي للاتحاد العربي...
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن الحرب مع إيران ستكون أم...