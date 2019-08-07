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لهذا السبب لا تستخدم هاتفك 5 ساعات في اليوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت نتائج دراسة جديدة إن استعمال الهاتف الذكي لمدة 5 ساعات يومياً يعني إدمان استخدامه، وهو أحد العوامل الحديثة المسببة للبدانة وزيادة الوزن. وتفيد أدلة بحثية على أنه كلما زاد وقت استعمال الهاتف الذكي كلما زادت احتمالات السُّمنة.



وأجريت الدراسة في جامعة كولومبيا، بمشاركة 1060 طالباً وطالبة من الجامعة تراوحت أعمارهم بين 19 و20 عاماً.


وأظهرت النتائج أن استخدام الهاتف الذكي لمدة 5 ساعات يومياً يزيد خطر البدانة بنسبة 43 بالمائة.


وعلى الرغم من أن الهاتف الذكي يوفر الاتصال بعدة خدمات معلوماتية، ويسهّل أداء الكثير من المهام، إلا أن الاعتماد عليه يزيد من ساعات الجلوس، ويقلّل الحركة والنشاط البدني.


وبذلك انضم الإفراط في استعمال الهاتف الذكي إلى مجموعة من العوامل المسببة للبدانة مثل: العوامل الوراثية، ونوعية الطعام غير الصحي، ونقص النوم.




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