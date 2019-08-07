طفل, يقترب, من, ناقة, ويحاول, استفزازها.., وهذه, ردة, فعلها, !,

وأظهر مقطع الفيديو محاولة طفل صغير مداعبة ناقة واستفزازها، حيث قام بلمسها من أسفل قدمها، ثم ركلها بقدميه، فكان رد فعل الناقة إنها قامت بـ”رفس” الطفل بقدمها وكادت أن تدهسه.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة اقتراب طفل صغير من ناقة وحاول استفزازها.

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