تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-07 15:09:05 مصرع الطفلة حلا محمود منى 10 سنوات من نابلس بحادث |  2019-08-07 14:59:57 بعد اعتقال استمر 18 عاماً.. الأسير المقدسي بلال عودة حراً |  2019-08-07 14:53:28 محمد صلاح يتبرع ب 3 مليون دولار بعد تفجير معهد الأورام |  2019-08-07 14:44:53 العلماء يكتشفون ببغاء ضخما كان يعيش في نيوزيلندا منذ 20 مليون عام |  2019-08-07 14:00:16 تقرير دولي يحذر من خطر يهدد 11 دولة عربية |  2019-08-07 13:35:13 اغلاق معبر طابا البري 24 ساعة من السبت حتى الاحد خلال فترة عيد الاضحى المبارك |  2019-08-07 13:11:34 صورة - نصر الله يزور مريضا في بعلبك في خطوة نادرة |  2019-08-07 12:10:51 سلمى نزيه هيبي من كابول تزف لعريسها محمد ابو عيد من طوالكرم عبر حاجز جبارة بمشاركة واسعة وفرحة عارمة |  2019-08-07 11:49:30 بعد الجدل الذي أثارته في كربلاء .. عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة: لو علمت لارتديت العباءة والحجاب ..فيديو |  2019-08-07 11:36:43 زوجان من الحجاجرة يرزقان بابنتهما البكر بعد 10 سنوات |  2019-08-07 11:19:26 فيديو - اعتقال حارس المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليه - الشرطة - تهجم علينا وبصق على الزائرين وشتمهم |  2019-08-07 10:43:27 أكثر من 1.8 مليون حاج يصلون السعودية لأداء مناسك الحج |  2019-08-07 10:55:23 دراسة تنصح الرجال: سيطروا على توتركم أثناء حمل زوجاتكم |  2019-08-07 09:58:51 جلجولية - وفاة شقيقة الشيخ أحمد عرباس الذي قُتل أمس رميًا بالرّصاص |  2019-08-07 09:38:33 سلطة الطبيعة ستسمح بقطف الزعتر والميرامية والعكوب |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طفل يقترب من ناقة ويحاول استفزازها.. وهذه ردة فعلها !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة اقتراب طفل صغير من ناقة وحاول استفزازها.



وأظهر مقطع الفيديو محاولة طفل صغير مداعبة ناقة واستفزازها، حيث قام بلمسها من أسفل قدمها، ثم ركلها بقدميه، فكان رد فعل الناقة إنها قامت بـ”رفس” الطفل بقدمها وكادت أن تدهسه.




كلمات متعلقة

طفل, يقترب, من, ناقة, ويحاول, استفزازها.., وهذه, ردة, فعلها, !,

تابعونــا

لهذا السبب لا تستخدم هاتفك 5 ساعات في اليوم لهذا السبب لا تستخدم هاتفك 5 ساعات في اليوم 2019-08-07 | 15:17:39

قالت نتائج دراسة جديدة إن استعمال الهاتف الذكي لمدة 5 ساعات يومياً يعني إدمان...

انتحار تاجر مخدرات برازيلي بعد فشله في الهرب من السجن انتحار تاجر مخدرات برازيلي بعد فشله في الهرب من السجن 2019-08-07 | 10:55:49

عثرت السلطات البرازيلية يوم الثلاثاء على جثة سجين انتحر داخل زنزانته بعدما فشلت...

أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن 2019-08-06 | 16:00:02

أعلن موقع ” أندرويد أوثورتي ” التقني المتخصص عن تسجيل شركة ” شاومي ” الصينية...

سائق شاحنة متهور يلقى عقابه عند معبر حدودي! (فيديو) سائق شاحنة متهور يلقى عقابه عند معبر حدودي! (فيديو) 2019-08-06 | 15:00:28

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غريبة جرت في معبر حدودي للسيارات، حيث حاول سائق...

هل تواجه صعوبة في حذف الصور من آيفون؟؟ هل تواجه صعوبة في حذف الصور من آيفون؟؟ 2019-08-06 | 13:30:11

لا يواجه مستخدم هاتف "آيفون" صعوبة كبيرة في العادة حين يرغب في حذف الصور من جهازه،...

بيع ذكر ماعز بمبلغ خيالي في فلسطين! بيع ذكر ماعز بمبلغ خيالي في فلسطين! 2019-08-06 | 12:00:44

تعد الماعز الشامية واحدة من أندر وأفضل سلالات الماعز وذلك لما تمتاز به من شكل وحجم...

"الرجل الطائر" يحقق حلمه ويحلق فوق مضيق دوفر - فيديو "الرجل الطائر" يحقق حلمه ويحلق فوق مضيق دوفر - فيديو 2019-08-06 | 10:45:16

نجح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي يوم الأحد، مستقلا لوحا طائرا نفاثا من...

مساءلة مأذون زوج طفلة عمرها أقل من 10 سنوات في السعودية مساءلة مأذون زوج طفلة عمرها أقل من 10 سنوات في السعودية 2019-08-06 | 09:25:03

ذكرت صحف سعودية اليوم ، أن وزير العدل وليد الصمعاني، وجه بمساءلة مأذون أجرى عقد...

شاب مصري ينتحر هربا من الزواج شاب مصري ينتحر هربا من الزواج 2019-08-05 | 11:50:22

أقدم شاب مصري في العقد الثالث من العمر على الانتحار شنقا، داخل مسكنه، هربا من...

تمثال "توت عنخ آمون" الذهبي يخضع لعملية انتظرها 97 سنة! تمثال "توت عنخ آمون" الذهبي يخضع لعملية انتظرها 97 سنة! 2019-08-05 | 07:29:17

كشف وزير الآثار المصري خالد العناني، اليوم ، عن بدء عملية تعقيم التابوت الذهبي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيشحريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف سخنين تستضيف مكابي حيفا ستاد الدوحة رسميا السبت اولى مباريات الفريق الدوري المصادقة بث مباشر مانشستر يونايتد مباراة دوري انجليزي دار نافع العبيد اللد أمنة حرقا في كرم زيتون في المركز اللد اعتقال طليقهاانتحال شخصية محامي عرابة مدينة اعتقال شاب سخنين القدس مبالغ مختلفة ثانوية الجليل شنلر الناصرة احتفال تخريج الفوج 64 طلابها وسط مشاركة واسعة اقرث مداهمة مصادرة مهجرة دائرة اراضي اسرائيل عناصر حطب معدات استياء عارم تهجير سياسةوفاة شاب فحماوي داعش سوريا خليل صالح السيد قصف امريكي دوار الليونز نادي افتتاح دوار الناصرة بلدية الناصرة حي مسمار اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي رضا محمد عثامنة شجار بين مجموعتي شبان كفر قرع اعتقال مشتبهين جريمة انزلاق حافلة ركاب اسطدامها 7 سيارات اصابات عديدة مدينة حادث شارع بولص السادسحسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com